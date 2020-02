Lo Our Red Carpet Prize enseigne Jenicka Leg Hair

Les célébrités enseignent la jambe sur le tapis rouge de Premio Lo Nuestro et provoquent la fureur Celle qui a également montré ses «viandes» était Jenicka, mais cela n’a pas eu le même impact La fille de Jenni Rivera portait une perruque blonde et la déchirait sur les réseaux sociaux

Plusieurs célébrités ont accepté et enseignent la jambe sur le tapis rouge de Premio Lo Nuestro, mais un détail a puissamment attiré l’attention du public, puisque Jenicka, la fille de Jenni Rivera a fait de même, mais avec un aspect très particulier en elle. tête, car elle portait des cheveux blonds et a été brisée dans les réseaux sociaux.

La nuit de ce jeudi 20 février, s’est déroulée la cérémonie de remise du célèbre prix Lo Nuestro, et plusieurs stars de l’émission sont venues voler la caméra, certaines étaient si audacieuses qu’elles ont montré un peu plus de peau, d’autres étaient plus extraverties, sans Cependant, toutes les tenues utilisées avaient les réflecteurs des médias.

Dans ce cas, les artistes qui ont reçu le plus de vues étaient Thalía, Natti Natasha, Greeicy, Galilea Montijo, Rosie Rivera, Ana Patricia Gamez, Alejandra Espinoza, entre autres, car ils ont enseigné la jambe pour ravir leur public, mais Jenicka était l’un de ceux plus attira son attention quand il vint avec des cheveux blonds.

Les critiques les plus vives à l’égard de la fille de Jenni Rivera ont été notées sur le compte Instagram de @escandalo_o, qui, jusqu’à jeudi soir, a commencé à avoir plus de visites avec 115 réactions et plus de 40 commentaires, la plupart ont fait des critiques à propos de la tenue que Jenicka a utilisée sur le tapis rouge de Premio Lo Nuestro.

L’administration du compte a suspendu le message suivant qui a fait place aux accusations portées contre la fille de la Diva de la Banda, qui, d’ailleurs, montre également la jambe, mais n’a pas le même impact que celles mentionnées précédemment.

L’écriture dit de manière textuelle: “@jenicka_lopez qu’avec cette perruque”, mais ce n’était pas une perruque, c’était ses cheveux de couleur blonde, puis les commentaires sont tombés comme de la pluie et l’un des premiers était le suivant: “What pe …, click clowns tout le monde », et l’image montre également l’autre fille de Jenni Rivera, la Chiquis controversée avec une longue robe rose.

Un autre commentaire sur un ton moqueur a souligné la tenue de Jenicka: “Hahahaha ressemble à la mère de la petite amie de Chuky.” Une autre personne l’a comparé à quelqu’un de connu: “Il semble que ce soit sorti à El Gordo et à La Flaca selon le cousin de Raul.”

Mais une personne a osé défendre les personnes qui sont apparues sur le tapis rouge du prix Lo Lo qui enseignent la jambe et plus: «Je ne comprends pas ce qu’elles gagnent en critiquant un aspect physique… en disant que ça ne favorise pas ce look c’est bien… Pourquoi la moquerie?

Mais quelqu’un d’autre a oublié un peu de cheveux blonds et a critiqué la fille de Jenni Rivera plus fortement: “Désolé, mais l’obésité ne devrait jamais être à la mode, au gymnase.”

“Il ressemble au fils de Higgins de Son Como Niños”, “se défigurant toujours, si joli que c’est normal”, “et ces shorts quoi”, “Qu’est-il arrivé à Jenicka?”, “Oh, comme c’est mauvais, même pas pauvre même une perruque ils l’ont mis, nah son petit visage est joli, mais aujourd’hui elle est hors de contrôle »,« Je pense qu’elle a eu tort de faire la fête… elle pensait que c’était un costume », lui ont dit plus de gens.