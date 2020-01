L’Obama surpris par une visite inattendue aux habitants de Loreto

L’ancien président des États-Unis, Barack Obama, et son épouse Michelle, se sont promenés le 20 janvier dans la municipalité de Loreto, Baja California Sur.

Sur leur page Facebook, le compte Loreto BCS Guide a publié lundi dernier une photo d’Obama souriant, et dans laquelle ils ont accueilli et souhaité au couple “de profiter de la tranquillité et de la beauté de notre belle ville magique”.

Le même compte Facebook a publié une vidéo de l’hôtel La Mision Loreto dans laquelle le démocrate est observé descendant du yacht évalué à 200 millions USD, accompagné d’une délégation et de sa famille.

“Bienvenue à #Loreto Baja California Sur 🇲🇽Barack Obama – Ancien président des États-Unis” Profitez de la tranquillité et de la paix de notre belle Magic Town “, a déclaré le compte sur le réseau social.

“C’est par hasard que nous les avons vus et enregistrés à l’époque avec un drone”, a expliqué à Reforma un employé de l’hôtel devant le yacht club.

Avec des informations du Loreto BCS Guide, l’ancien couple présidentiel a marché le long de la promenade de la ville et des photos ont été prises avec des résidents de la région.

Barack Obama peut être vu avec son sourire caractéristique qui l’a rendu célèbre, qui sera souligné par d’innombrables magazines, ainsi qu’avec un look décontracté et posant en compagnie de citoyens de Loreto et de leur famille.

La visite surprise de la destination touristique mexicaine faisait partie des célébrations d’anniversaire de Michelle Obama le 17 janvier.

Ce jour-là, avec le message «dans chaque scène que vous êtes, vous êtes mon Etoile, joyeux anniversaire bébé », a félicité l’ancien président.

Le message amoureux, devenu viral sur les réseaux sociaux, a été publié par Obama sur son compte Twitter et Instagram personnel et reproduit dans la plupart des médias américains et mondiaux.

Obama a rencontré sa femme, Michelle Robinson, en juin 1989, lorsqu’il a été embauché comme associé d’été au cabinet d’avocats Sidley Austin.

Michelle, a été nommée pendant trois mois comme son avocat au cabinet d’avocats, et a partagé quelques réunions sociales avec Obama, mais elle a d’abord rejeté ses propositions de commencer une relation amoureuse.

Cependant, à la fin de l’été, ils ont commencé à sortir ensemble, ils se sont fiancés en 1991et marié le 3 octobre 1992.

La première fille du couple est née en 1998, et ils l’ont baptisée du nom de Malia Ann. En 2001, le deuxième est néNatasha

American Factory, est un documentaire produit par Barack et Michelle Obama qui est nominé pour un Oscar dans la catégorie du meilleur documentaire.

L’Obama pourrait relever la statuette lors de la 92e cérémonie des Oscars, si le documentaire de sa maison de production Higher Ground Productions, qui a une alliance avec Netflix, est gagnant.

Usine américaine il s’agit d’une usine appartenant à des Chinois dans l’Ohio, et bien qu’elle n’ait pas été projetée en Chine car Netflix n’y est pas disponible, a ouvert un débat international sur les relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Le film de 115 minutes a déclenché des discussions sur la mondialisation, différences culturelles, automatisation et droits des travailleurs.

Le documentaire suit le cas d’usine Réalisé par Fuyao Glass de Chine.

La complexité du problème est évidente dans les réactions qu’il a provoquées en Chine, un mélange d’autoréflexion et d’attitude défensive comme la guerre commerciale avec les États-Unis intensifié dans le gouvernement de Donald Trump.

Le film commence par une note optimiste, mais le choc des cultures ouvrières, notamment sur la question de la syndicalisation, concerne bientôt l’usine. Au final, l’effort syndical échoue et ses dirigeants chinois commencent à remplacer les travailleurs par des machines.

Le choc entre les travailleurs américains et leurs nouveaux managers chinois décrit dans le film peut être enraciné dans le différents modèles commerciaux privilégiés par les deux pays.