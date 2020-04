L’OCDE corrige et l’Espagne est en dessous de la moyenne du test COVID-19 | La société

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a corrigé ce mardi les chiffres concernant l’Espagne qu’elle avait publiés lundi sur le nombre de tests PCR effectués, afin qu’elle ne soit plus en huitième position des pays membres, mais dans le Dix-septième et en dessous de la moyenne.

Dans un communiqué, l’OCDE a regretté “la confusion créée dans une question sensible par un débat sur des questions méthodologiques” et a publié un nouveau tableau comparatif avec des données actualisées des 36 États de l’organisation tirées de la plateforme Our World in Data (OWID). ), de l’Université d’Oxford.

L’Espagne est reléguée à la dix-septième position avec 22,3 tests pour 1000 habitants, en dessous de la moyenne de 23,1 et des pays en tête de liste tels que l’Islande (135), le Luxembourg (64,6) ou l’Italie ( 29,7).

En outre, le directeur du Centre des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a assuré aujourd’hui que l’Espagne avait envoyé à l’OCDE les données des tests de diagnostic ventilés par PCR et tests sérologiques et qu’elle les avait utilisés “comme elle le considérait”.

Le ministère de la Santé a demandé à cette organisation des éclaircissements sur la manière dont elle collecte les données des tests de coronavirus dans le reste des pays, suite aux critiques reçues, y compris du PP, après la publication du rapport.