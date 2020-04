L’OEA exprime sa préoccupation face à la situation des prisonniers politiques au Nicaragua et demande à nouveau leur libération

MADRID, 9 avr. (EUROPA PRESSE) –

L’Organisation des États américains (OEA) a exprimé ce jeudi sa préoccupation face à la situation des prisonniers politiques au Nicaragua au milieu de la pandémie de coronavirus et a une nouvelle fois demandé leur libération.

Dans un communiqué, l’organisation a indiqué qu’elle continuait de suivre avec “une extrême attention la situation au Nicaragua et ses différents aspects” et a indiqué que le Secrétaire général, Luis Almagro, avait tenu une réunion télématique avec les proches de certains prisonniers politiques.

“Les informations reçues concernant la persistance des prisonniers politiques et leurs conditions de détention sont une préoccupation permanente du Secrétariat général”, indique le texte.

Ainsi, l’OEA a déclaré que, depuis le Secrétariat général, l’appel est réitéré “pour la libération immédiate de tous les prisonniers politiques du pays”. Concernant les allégations de mauvais traitements, l’organisation a exigé “la cessation immédiate de ces mêmes faits auprès du gouvernement” du président nicaraguayen Daniel Ortega.

“La qualité des prisonniers politiques et les conditions de détention malheureuses sont aggravées par la pandémie actuelle, c’est pourquoi nous demandons à l’État nicaraguayen d’adapter les conditions des personnes incarcérées aux risques sanitaires existants”, indique le document.

En ce sens, il a demandé la fin du “harcèlement et des représailles des forces de sécurité à l’égard des proches des détenus” et a veillé à ce qu’ils continuent à plaider et à œuvrer pour “l’établissement de variables démocratiques et le respect des droits”. Les humains dans le pays. “

Les propos de l’OEA ont eu lieu un jour après que le gouvernement a décidé de libérer 1 700 prisonniers à l’occasion de Pâques.

Selon le vice-président du pays et épouse d’Ortega, Rosario Murillo, ce communiqué est destiné à “promouvoir l’union familiale et la réintégration, en particulier en ces jours de passion qui nous conduisent à la résurrection”.

Au total, 1 501 hommes et 199 femmes ont été libérés “avec le bénéfice juridique de la coexistence”, comme indiqué.