Le Musée Bozar de Bruxelles retrace dans une exposition rétrospective la vie trépidante et l’œuvre de l’artiste américain Keith Haring, dont l’héritage visuel reflète l’esprit des années 80 et sa lutte personnelle contre le sida, la guerre nucléaire, le racisme et l’homophobie .

La réalisatrice de l’émission, Sophie Lauwers, souligne que Haring “était un coup de poing, un ouragan qui nous a fait comprendre beaucoup de choses de manière très simple, sans jamais devenir simpliste”.