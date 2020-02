Loi sur les télécabines: le Front de tous veut que le projet soit débattu le 21 février

Après que le gouvernement a élargi l’ordre du jour des sessions extraordinaires, le Front de Tous entend que le projet de loi sur les gondoles soit débattu le 21 février, à moins de dix jours du début de la période régulière. L’initiative promue par le banc du péronisme fédéral a remporté la sanction moyenne des députés en novembre 2019.

Le président du parti au pouvoir à la Chambre haute, José Mayans, l’a confirmé en dialogue avec Télam, ajoutant qu’ils chercheront à faire envoyer le projet à une seule commission et non à trois, comme lorsqu’il a été renvoyé des députés fin novembre.

L’initiative, qui ne pèse que sur les supermarchés et autres grandes surfaces, vise à réglementer quelle partie des gondoles peut être occupée par le même produit ou fournisseur, dans le but de faire monter les prix par la force de la concurrence. Il précise que pour chaque catégorie de produits, aucune marque individuelle – ou des marques de la même entreprise ou du même groupe économique – ne peut avoir plus de 40% de l’espace gondole alloué à cette catégorie au cours de la première année du programme et 30% à partir de la deuxième année. Il établit également un minimum de cinq fournisseurs par produit. S’applique à la nourriture, aux boissons et aux fournitures de nettoyage et à la coiffeuse, tout en exigeant la préparation d’une liste des produits inclus qui seraient préparés au cas où le projet serait transformé en loi.

«Nous voulons discuter de la loi des gondoles le vendredi 21 février. Ce jour-là, nous allons faire la session préparatoire avant l’ouverture de la période régulière, qui sera le dimanche 1er mars », a déclaré Mayans, qui a ajouté qu’il demanderait« un réexamen du tournant », depuis son entrée au Sénat le 27 novembre. , le secrétariat parlementaire a transmis le dossier à trois commissions: droits et garanties, industrie et commerce et législation générale. «Ensemble pour le changement, qui à l’époque était un fonctionnaire, a envoyé le projet à trois commissions pour qu’il ne sorte jamais», a interrogé le sénateur Formoseño et annoncé qu’il demanderait “de ne s’adresser qu’à la Commission de la législation générale”. En ce sens, il a été signalé que cet organe législatif serait formé la semaine prochaine et que son président serait le fonctionnaire correntin Ana Almirón.

Malgré la moitié de la pénalité, Le projet est rejeté par les chambres de commerce qui regroupent l’industrie alimentaire et les supermarchés. La plainte des supermarchés – qu’ils fondent – concerne les coûts que cela engendrerait, le fait que la plupart des magasins ne seraient pas soumis à ces nouvelles règles et parce que, disent-ils, il n’y a pas assez de variété dans tous les produits à atteindre les normes fixées par le projet. La Chambre de commerce américaine (Amcham), a chiffré son rejet du projet. Il a évoqué une augmentation des coûts de main-d’œuvre dans la chaîne de commercialisation de 20%, a également estimé la perte entre 5 000 et 7 000 emplois dans le secteur en raison de la perte de rentabilité et, enfin, une augmentation des prix de vente finaux au public par transfert coût supplémentaire de 10% à 12%.