Loin des controverses, Susana Giménez a vu à Punta del Este la fonction d’un légendaire cabaret parisien

Contrairement à ces saisons où les scandales étaient monnaie courante à Mar del Plata, dans ce 2020 qui montre encore, timorato, l’attention a été déplacée de l’autre côté du Río de la Plata: de Punta del Este, ils ont écrit chroniques les plus controversées. Et deux d’entre eux – peut-être le plus résonnant – l’ont eu à Susana Giménez en tant que protagoniste: un indirectement – la lutte contre le trafic de sa petite-fille, Lucia Celasco– et un autre, direct – ses propos sur la pauvreté, qui ont même fini par impliquer son frère, Patricio Giménez-.

Vous cherchez à laisser tout cela derrière vous, la diva s’est amusée ce vendredi soir à l’hôtel Conrad. Dans un groupe d’amis, parmi lesquels se sont démarqués Teté Coustarot et Dany Mañas, et également accompagnée de sa fille, Mercedes Sarrabayrouseet son partenaire, Joe Miranda, Susana a assisté à une fonction de la pièce Maison folle.

Ici, une parenthèse. Fondée en 1951 par Alain Bernardin (pour beaucoup, le créateur du strip-tease moderne) dans un sous-sol de la célèbre avenue de George V, Bocacalle des Champs Elysées, le Crazy Horse Saloon C’est un cabaret emblématique de Paris. Leurs spectacles mettent généralement en vedette un corps de danseurs. Et au-delà du salon parisien, il a une version qui – en ce moment – est en tournée, Forever Crazy. Cet été, il est arrivé dans la ville d’Esteña. Et Susana était là, à la suite d’un spectacle européen de première classe à quelques mètres de la scène.

La troupe des pilotes occupait les deux tables les mieux placées. Applaudissant toutes les photos, ils ont regardé le spectacle en dégustant une table de fromages régionaux et de charcuterie, et en buvant du champagne, du vin et du soda. De bonne humeur, Susana a accepté de prendre des photos avec ceux qui sont venus la saluer dans l’intervalle.

Une fois les travaux terminés, la diva s’est rendue au premier étage de Conrad, où le restaurant opère Saint Tropez. Il a visité la cave accompagné du directeur, Javier Drain, qui l’a invitée à choisir le vin qu’elle aimait. Alors oui, Susana a dîné avec ses amis. Et à minuit, ils ont joué des jetons dans le secteur VIP du casino, essayant de changer le sort qui jusqu’à présent – du moins dans les médias – Susana lui avait tourné le dos. Tout le monde s’est déjà retiré à l’aube.

L’avenir de la diva se trouvera dans de nouveaux horizons, à la fois géographiquement et professionnellement. Comme annoncé, aura lieu le 29 janvier passera son anniversaire à New York. «Dernièrement, je suis allé là-bas, avec ma famille, mes amis – j’avais prévu Teleshow-. Il fait froid mais c’est divin, il y a de belles choses. » Et en plus de l’offre de Telefe De retour avec son cycle du dimanche, Susana évalue le retour à la fiction, mais s’aventure dans la série: «J’ai signé un contrat avec Amazon pour faire une série En mars, ils me donnent le livre et si nous l’aimons, ce sera fait. Et sinon, nous en chercherons un autre. Ça doit être quelque chose que j’aime. Quand vous faites quelque chose que vous aimez vraiment, vous l’aimez… ça marche bien pour vous. »