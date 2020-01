L’OMS a averti qu’il y aura plus de cas de coronavirus dans le monde

L’Organisation mondiale de la santé a averti ce samedi qu’il y aura plus de cas dans le monde du nouveau coronavirus, qui a jusqu’à présent tué 56 personnes et 1 975 ont été touchées en Chine.

Après avoir confirmé les cas de coronavirus en France et en Australie, l’OMS a déclaré qu’en raison de l’internationalité de certains voyages, davantage de cas exportés dans d’autres pays devraient apparaître et elle a appelé les autorités à être “préparées”, selon un communiqué .

À ce jour, l’organisation a confirmé quatre cas en Thaïlande, trois au Japon, deux en Corée du Sud, ainsi qu’aux États-Unis, au Vietnam et à Singapour, un au Népal, trois en Australie et trois en France. À cela s’ajoute le premier cas présumé au Canada.

“La nouvelle flambée de coronavirus en Chine est un signe que tous les pays doivent être prêts à détecter et gérer en temps opportun les flambées de toute nature», A assuré l’agence onusienne, ajoutant que les premiers cas en Europe n’étaient pas« inattendus »et qu’aucun pays n’est exempté de la propagation des maladies infectieuses.

“Cela signifie également qu’aucun pays ne peut se permettre de reporter la mise en place de toutes les mesures nécessaires pour protéger sa population.», A-t-il souligné.

De plus, l’OMS a félicité la France d’avoir rapidement identifié et diagnostiqué les cas suspects. “Le fait que les agents de santé qui ont traité les patients ont reçu des alertes pour reconnaître les symptômes et enquêter sur les antécédents de voyage était essentiel pour agir rapidement et efficacement”, a-t-il déclaré.

L’OMS a maintenu l’importance des organisations et de la communauté internationale agissant «comme une seule». “Nous devons évoluer en tant que région, en tant que monde pour accroître notre capacité de préparation et de réponse ensemble», Il a apostillé.

Par conséquent, l’agence des Nations Unies a précisé que cela comprend la détection des personnes malades, l’analyse d’échantillons de suspects, l’extension du contrôle des infections et la communication ouverte avec les citoyens.

“L’OMS fait tout son possible pour enquêter sur la flambée en collaboration avec les autorités chinoises, des experts mondiaux et des partenaires afin de bien la comprendre et la contenir dès que possible”, ont-ils déclaré, bien qu’ils aient ajouté que l’on ne savait pas comment la flambée allait évoluer.

À l’heure actuelle, le gouvernement chinois a décidé de fermer complètement Wuhan, une ville portuaire de 11 millions d’habitants où l’épidémie a commencé. Les vols et les lignes de train ont été annulés, ainsi que le service de bus et de ferry.

Les autorités chinoises ont également étendu les restrictions de voyage à plusieurs villes voisines telles que Huanggang, Ezhou, Chibi et Zhijiang, qui incluent des fermetures complètes ou partielles des transports publics et affectent des millions de personnes dans les jours qui suivent la célébration du nouvel an lunaire. Traditionnellement, les festivités mobilisent des milliers de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Avec des informations d’Europa Press