L’OMS a mis en garde contre le risque de coronavirus en dehors de Chine: “Nous ne voyons peut-être que la pointe de l’iceberg”

Lla propagation du nouveau coronavirus en dehors de la Chine pourrait augmenter avec la transmission de la maladie par des personnes qui n’ont jamais voyagé dans ce pays, a averti ce dimanche le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Il y a eu des cas inquiétants de propagation de # 2019nCoV par des personnes sans antécédents de voyage» en Chine, Tedros Adhanom Ghebreyesus a tweeté, en utilisant le nom scientifique provisoire du virus.

«La détection d’un petit nombre de cas peut indiquer une transmission plus généralisée dans d’autres pays; en un mot, peut-être que nous ne voyons que la pointe de l’iceberg “a ajouté l’Ethiopien.

Pour l’instant, la propagation de l’épidémie en dehors de la Chine semble assez modérée., mais Ghebreyesus a averti que cela pourrait accélérer: “Le confinement (du virus) reste notre objectif, mais tous les pays devraient saisir l’opportunité créée par la stratégie de confinement pour se préparer à l’arrivée éventuelle du virus.”

En dehors de la Chine continentale, plus de 350 patients ont été enregistrés dans une trentaine de pays et territoireset il y a eu deux morts, un aux Philippines et un à Hong Kong.

Plusieurs pays ont interdit les arrivées de Chine et les principales compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers ce pays. Air China a annulé certains de ses vols vers les États-Unis.

Sur le continent chinoisl, le nouveau coronavirus a causé 908 décès et il y a plus de 40 000 infectés, selon le bilan communiqué ce lundi par les autorités.

Une «mission d’experts internationaux» de l’OMS dirigée par Bruce Aylward, un vétéran qui a travaillé dans d’autres urgences sanitaires, est partie pour la Chine dimanche soir pour aider à coordonner une réponse à la crise déclenchée fin 2019 dans la ville de Wuhan (centre).

(Avec des informations de l’.)