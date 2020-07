L’OMS a modifié sa chronologie des coronavirus pour dire qu’elle a obtenu son premier rapport sur le virus sur Internet, pas des autorités chinoises

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesu, à Genève, Suisse, le 11 mars 2020.

L’Organisation mondiale de la santé a modifié sa chronologie des coronavirus pour dire que son bureau chinois a d’abord découvert le nouveau coronavirus à partir de rapports locaux sur la « pneumonie virale », plutôt que par des responsables chinois.

La révision, publiée le 30 juin, intervient alors que plusieurs rapports ont révélé que la Chine avait caché des informations clés sur l’épidémie de coronavirus au public et à l’OMS pendant plusieurs jours.

Pendant des mois, la Chine a été accusée d’avoir dissimulé ses connaissances sur le coronavirus à ses débuts, et l’OMS de l’aider à le faire. Les deux parties ont réfuté à plusieurs reprises ces accusations.

L’Organisation mondiale de la santé a modifié sa chronologie des coronavirus pour dire qu’elle a d’abord entendu parler du coronavirus par un communiqué de presse en ligne, plutôt que par un rapport des autorités chinoises.

Dans la révision, publiée le 30 juin, l’OMS a déclaré que le 31 décembre 2019, « le bureau de pays de l’OMS en République populaire de Chine a repris une déclaration des médias de la commission municipale de la santé de Wuhan sur son site Web sur les cas de » pneumonie virale « en Wuhan, République populaire de Chine. «

Ce même jour, la plateforme de renseignement open source de l’OMS a également recueilli un reportage en langue chinoise de Finance Sina, un point de vente chinois, sur le même groupe de cas à Wuhan, attribué à une « pneumonie de cause inconnue », a indiqué l’agence. .

L’OMS a demandé de plus amples informations sur les rapports de la Chine le lendemain – le 1er janvier 2020 – mais n’a obtenu de réponse que deux jours plus tard, le 3 janvier.

Dans une précédente chronologie, publiée en avril, l’OMS avait déclaré avoir découvert les cas auprès de la commission de santé municipale de Wuhan, sans préciser où ni comment ils ont été notifiés, selon l’Agence France-Presse (.).

Le chef de l’OMS Tedros et le président chinois Xi Jinping à Pékin le 28 janvier 2020.

La chronologie révisée montre maintenant que c’est le bureau de l’OMS en Chine, et non les autorités chinoises, qui a lancé la première alerte.

Selon l’., le directeur des urgences de l’OMS, Michael Ryan, a déclaré vendredi aux journalistes que les pays avaient 24 à 48 heures pour vérifier un événement et en informer l’OMS, et que les autorités chinoises avaient immédiatement contacté l’OMS dès que l’agence avait demandé des informations.

La Chine a été accusée d’avoir dissimulé le coronavirus à ses débuts, de supprimer des informations clés à ses citoyens et à l’OMS.

L’Associated Press (AP) a rapporté le mois dernier que la Chine avait retardé la publication d’informations critiques sur l’épidémie au public et à l’OMS pendant plusieurs jours, et avait attendu plus d’une semaine pour libérer le génome du virus – des actions qui ont probablement retardé le développement de vaccins, médicaments et tests diagnostiques.

L’AP a également rapporté en avril que les principaux dirigeants chinois savaient depuis six jours en janvier que le coronavirus pouvait devenir une pandémie mortelle, mais a déclaré au monde que le virus présentait un faible risque pour les personnes et ne pouvait pas être transmis entre humains.

Dans le même temps, l’OMS, qui compte sur les pays pour fournir leurs propres données, a pris la Chine au mot et a offert le même conseil – qui s’est avéré faux depuis.

La Chine a longtemps nié les accusations de dissimulation, affirmant qu’elle avait publié des informations et des séquences du génome le plus tôt possible.

L’OMS a également été accusée d’avoir aidé la Chine à couvrir l’épidémie à ses débuts.

Le président Donald Trump, qui a souligné à plusieurs reprises les allégations, a depuis retiré 400 millions de dollars de financement américain à l’OMS et a menacé de rompre les liens avec l’agence.

La Chine, quant à elle, a promis des milliards de dollars de fonds supplémentaires à l’agence. Des experts avaient précédemment déclaré à Business Insider que Tedros Adhanom Ghebreyesu, le directeur général de l’OMS, était « profondément compromis ».

L’agence de santé a démenti à plusieurs reprises les accusations.

L’OMS a annoncé la semaine dernière qu’elle enverrait une équipe en Chine pour enquêter sur la façon dont le coronavirus a commencé, mais n’a pas donné de détails sur la composition de l’équipe ou ce qu’elle prévoit exactement de trouver.

Il est notoirement difficile de mener des recherches indépendantes en Chine, surtout si cela pourrait embarrasser le Parti communiste au pouvoir. Des équipes sondant les accusations chinoises de droits humains se sont déjà retrouvées dans des tournées fortement chorégraphiées et chaperonnées, et interdites de mener des enquêtes.

L’OMS n’a pas immédiatement répondu à la demande de Business Insider de commenter davantage le calendrier et l’enquête à venir.

