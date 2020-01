L’OMS affirme que l’épidémie de coronavirus en Chine n’est pas encore une urgence mondiale

L’épidémie d’un nouveau coronavirus en Chine a

ne pas

pourtant atteint le niveau d’une urgence mondiale de santé publique, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré le 23 janvier – alors même que la mort

le nombre et le nombre de personnes malades ont fortement augmenté par rapport à il y a quelques jours seulement.

Depuis l’émergence du virus

en décembre dans la ville centrale de Wuhan (SN: 1/10/20), il a tué au moins 17

des 557 cas confirmés en Chine et dans au moins six autres pays,

Qui a dit. C’est déjà le double du nombre de cas signalés par les Chinois

deux jours plus tôt, bien que le saut puisse être le résultat d’une

surveillance. Pourtant, la Chine a réagi en mettant sous verrouillage plusieurs villes

dans l’espoir de contenir le virus.

“Ne vous y trompez pas, c’est un

d’urgence en Chine », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué de presse.

conférence. «Mais ce n’est pas encore devenu une urgence sanitaire mondiale. Il se peut encore

devenir un. “

Jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve

pour la transmission interhumaine en dehors de la Chine, bien que “cela ne signifie pas

que cela n’arrivera pas », a déclaré Ghebreyesus. Environ un quart des patients développent de graves

symptômes de pneumonie, bien que la plupart des 17 décès se soient produits chez des patients

conditions de santé préexistantes, at-il dit.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Déclarant une «santé publique

urgence de portée internationale », ou PHEIC en abrégé, donnerait au Directeur général de l’OMS

plus de latitude pour recommander des réponses à la menace, y compris suggérer des voyages

ou des restrictions commerciales. Ces recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes, mais

La déclaration peut encourager une plus grande coopération entre les gouvernements et le public

responsables de la santé.

L’organisme de surveillance de la santé mondiale a introduit la désignation USPPI après l’épidémie de SRAS de 2002-2003 qui a tué 774. Depuis lors, seules cinq urgences ont été déclarées: la pandémie de grippe de 2009, l’épidémie d’Ebola 2013-2016 en Afrique de l’Ouest, une épidémie de polio en 2014, une épidémie de Zika en 2016 (SN: 2/1/16) et l’épidémie d’Ebola en cours au Congo (SN: 17/07/19).

Faire preuve de prudence avant

déclarer une urgence est logique, déclare Jennifer Nuzzo, épidémiologiste au Johns Hopkins Center for Health

Sécurité à Baltimore. Les chercheurs sont toujours

essayer de déterminer à quel point infectieux et dangereux,

le virus est vraiment (SN: 1/21/20).

“Je suis content qu’ils prennent leur temps”, Nuzzo

dit. «Une décision de déclarer une urgence

signaler un niveau de préoccupation que nous n’avons pas les données à soutenir. “

La Chine, quant à elle, a pris des mesures drastiques pour arrêter

la propagation du virus, mettant les 11 millions d’habitants de la ville portuaire de

Wuhan sous verrouillage le 22 janvier. Quelques heures plus tard, le verrouillage a été étendu à plusieurs

d’autres villes chinoises, tout comme des millions de personnes devaient voyager

pour les célébrations du Nouvel An lunaire chinois à partir du 24 janvier.

Les experts ont averti qu’un tel verrouillage pourrait

provoquer la panique et peut même ne pas être très efficace pour arrêter la propagation du virus.

“La Chine est une nation souveraine avec l’autonomie nécessaire pour prendre des mesures

son intérêt et celui de son peuple », Ghebreyesus

a déclaré quand on lui a posé des questions sur le verrouillage de Wuhan. «Nous espérons qu’ils sont efficaces et courts

dans la durée. “