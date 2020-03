L’OMS affirme que les pays doivent utiliser le temps de confinement pour attaquer le coronavirus

ZURICH / GENÈVE, 25 mars (.) – Les pays qui ont confiné leurs populations pour empêcher la propagation du coronavirus doivent utiliser du temps pour trouver et attaquer le virus, a déclaré mercredi l’Organisation mondiale de la santé.

“Demander aux gens de rester chez eux et arrêter les déplacements de la population, c’est gagner du temps et réduire la pression sur les systèmes de santé. À eux seuls, ces mesures ne mettront pas fin aux épidémies”, a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Nous appelons tous les pays à utiliser ce temps pour attaquer le virus”, a déclaré Tedros lors d’une conférence de presse.

Les pays doivent élargir, former et déployer leurs personnels de santé et de santé publique, ainsi que mettre en place des systèmes pour trouver chaque cas suspect et augmenter les preuves, a-t-il ajouté.

(Rapport de John Revill et Stephanie Nebehay; édité en espagnol par Javier López de Lérida)