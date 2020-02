L’OMS annonce une réunion mondiale des scientifiques travaillant sur le coronavirus | Couverture

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué des scientifiques du monde entier pour enquêter sur le coronavirus lors d’une réunion les 11 et 12 février à Genève, dans le but d’accélérer le développement de tests de diagnostic, de vaccins et de médicaments contre cette maladie

“Nous aurons une réunion sur la recherche et l’innovation avec des scientifiques du monde entier, certains participeront en personne et d’autres virtuellement, pour coordonner les efforts”, a déclaré aujourd’hui le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse au qui a rapporté les derniers événements liés à l’épidémie.