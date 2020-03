L’OMS déclare la flambée de coronavirus une pandémie

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que l’épidémie de coronavirus à propagation rapide était une pandémie, reconnaissant ce qui semblait clair depuis un certain temps: le virus se propagerait probablement dans tous les pays du monde.

Le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que la situation va empirer.

«Nous nous attendons à voir le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de pays touchés augmenter encore plus», a déclaré Tedros, comme le dit le directeur général.

Mercredi, 114 pays avaient signalé que 118 000 avaient contracté Covid-19, la maladie causée par le virus, connue sous le nom de SRAS-CoV2. Aux États-Unis, où pendant des semaines les laboratoires d’État et locaux n’ont pas pu tester le virus, un peu plus de 1 000 cas ont été diagnostiqués et 29 personnes sont décédées. Mais les autorités mettent en garde contre la limitation des tests, ce qui signifie que l’ampleur de la propagation dans ce pays n’est pas encore connue.

Le virus provoque de légères infections respiratoires chez environ 80% des personnes infectées, bien qu’environ la moitié souffre de pneumonie. Un autre 15% développent une maladie grave et 5% ont besoin de soins intensifs.

“Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l’évaluation par l’OMS de la menace posée par ce coronavirus”, a déclaré Tedros au siège de l’OMS à Genève, lors de cette annonce. “Cela ne change pas ce que fait l’OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire.”

Dans le même temps, Tedros a déclaré: “Ce n’est pas seulement une crise de santé publique, c’est une crise qui touchera tous les secteurs – donc chaque secteur et chaque individu doit être impliqué dans la lutte.”

Le virus, probablement originaire de chauves-souris mais transmis aux humains via une espèce animale intermédiaire non encore reconnue, aurait commencé à infecter les humains à Wuhan, en Chine, fin novembre ou début décembre. Depuis lors, le virus a fait le tour du monde.

Alors que la Chine semble sur le point d’arrêter son épidémie – elle n’a signalé que 24 cas mardi -, des épidémies se produisent et augmentent dans un certain nombre d’endroits à travers le monde, dont l’Italie, l’Iran et les États-Unis.

La Corée du Sud, qui a signalé près de 8 000 cas, semble également prête à maîtriser son épidémie grâce à des mesures agressives et à des tests généralisés. Mais d’autres pays ont eu du mal à suivre l’exemple de la Chine et de la Corée du Sud – une réalité qui a frustré les responsables de l’OMS qui ont exhorté le monde à faire tout son possible pour mettre fin à la transmission du virus.

“L’essentiel est: nous ne sommes pas à la merci du virus”, a déclaré Tedros lundi. «Le grand avantage est que les décisions que nous prenons tous en tant que gouvernements, entreprises, communautés, familles et individus peuvent influencer la trajectoire de cette épidémie.»

“La règle du jeu est: ne jamais abandonner”, a-t-il insisté.

L’OMS a été critiquée et reconsidérée pour ne pas avoir déclaré la pandémie plus tôt. Mike Ryan, chef du programme d’urgence sanitaire de l’agence, a admis lundi lors d’une conférence de presse que l’agence craignait que les pays interprètent une déclaration de pandémie comme un signe que les efforts pour contenir le virus ont échoué et qu’ils n’ont plus besoin d’essayer.

“Pour moi, je ne m’inquiète pas du mot. Je suis plus préoccupé par le fait que la réaction du monde sera à ce mot. Allons-nous l’utiliser comme un appel à l’action? Allons-nous l’utiliser pour combattre? Ou allons-nous l’utiliser pour abandonner? ” Demanda Ryan.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 11 mars 2020

