L’OMS déclare le coronavirus comme pandémie

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que le Covid-19 “Il peut être qualifié de pandémie.”

Ce qui précède, car le QUI a confirmé 113 mille 702 cas de coronavirus et 4 mille 12 décès.

Dans Amérique latine, 34 cas confirmés sont signalés dans Brasil; 19 in Argentine; 17 in Chili et en Equateur; 11 au Pérou; neuf en Costa Rica; huit au Panama et Mexique; un en République dominicaine; un sur Paraguay, en plus des neuf en Colombie.

Avec des informations de RT Actuality