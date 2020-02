L’OMS déclare que le coronavirus n’est pas encore une pandémie, mais exhorte les pays à se préparer

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée de la Chine à un certain nombre de pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe n’est pas encore une pandémie, mais elle a exhorté les pays à se préparer à son arrivée en supposant qu’une déclaration pourrait venir .

Le Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que les pays devraient s’efforcer de protéger les agents de santé, mobiliser les groupes les plus à risque – par exemple, les personnes âgées – et s’efforcer de contenir la propagation du virus au plus haut degré possible pour ralentir son arrivée dans les pays qui n’ont pas les moyens de répondre à sa menace.

“Pour le moment, nous ne sommes pas témoins de la propagation mondiale non contenue de ce virus, et nous ne sommes pas témoins de maladies graves ou de décès à grande échelle”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un briefing depuis le siège de l’agence à Genève. «Ce virus a-t-il un potentiel pandémique? Absolument. Sommes-nous déjà là? D’après notre évaluation, pas encore.

Malgré ce message, Tedros, comme il est connu, et les cadres supérieurs de l’OMS qui ont assisté à la réunion avec lui ont parlé avec une urgence manifestement plus grande de la nécessité pour le monde de se préparer à affronter ce nouveau coronavirus, provisoirement nommé SARS-CoV2. La maladie causée par le virus a été nommée Covid-19.

Leurs avertissements surviennent alors que plusieurs nouveaux fronts explosifs dans la bataille pour chasser le virus des humains se sont ouverts. La Corée du Sud, qui comptait 30 cas au début de la semaine dernière, a indiqué lundi qu’elle avait enregistré 833 cas et sept décès.

L’Iran, qui a signalé ses premiers cas à la fin de la semaine dernière, a diagnostiqué plus de 60 cas, dont 13 mortels, selon l’agence de presse du pays, IRNA. Et l’Italie a mis un certain nombre de villes dans la partie nord du pays en lock-out après une éruption de cas au cours du week-end. Le pays a signalé plus de 150 cas et au moins six décès.

Ces nouveaux champs de bataille sont apparus à un moment où l’épidémie semblait décliner en Chine, qui a imposé des mesures de confinement sans précédent dans les temps modernes. Des dizaines de millions de personnes ont été mises en quarantaine pendant des semaines dans le but d’arrêter ou de ralentir la propagation du nouveau virus, avec des écoles et des lieux de travail fermés et des restrictions strictes sur les mouvements.

Une mission de l’OMS en Chine, qui s’est terminée lundi, a révélé que l’épidémie y avait atteint son pic entre le 23 janvier et le 2 février, a déclaré Bruce Aylward, chef d’équipe international pour la mission conjointe OMS-Chine sur Covid-19. Aylward a révélé ce fait lors d’une conférence de presse à Pékin.

La mission – composée d’une équipe d’experts internationaux dont les noms n’ont pas été rendus publics – a présenté un rapport à l’OMS avec 22 recommandations, a déclaré Tedros. Le rapport n’a pas encore été rendu public.

Il a noté que le groupe avait conclu, sur la base des données qu’ils avaient vues, que le taux de létalité – le nombre de personnes infectées décédées – se situait entre 2% et 4% à Wuhan, où l’épidémie semblait commencer, et 0,7% ailleurs en Chine. . Aucun de ces chiffres ne dissipera les craintes quant aux conséquences de ce virus s’il se propage à l’échelle mondiale.

À ce jour, en dehors de la Chine, 28 pays ont signalé 2 074 cas et 23 décès, a déclaré Tedros. La Chine a signalé 77 362 cas et 2 618 décès.

Mike Ryan, chef du programme OMS sur les urgences sanitaires, a suggéré que les pays doivent travailler à fond pour être prêts à faire face au virus.

«Il est temps de se préparer. Il est temps de faire tout ce que vous feriez pour vous préparer à une pandémie », a-t-il insisté.

Continuer à se concentrer sur la tentative de contenir le virus – un objectif que de nombreux experts en maladies infectieuses sont sceptiques peut être atteint – gagne du temps, a déclaré Ryan, notant que si la maladie ne peut pas se propager en Europe jusqu’à la fin de la saison de la grippe, les hôpitaux ne seront pas confrontés à un coup double.

«Même ralentir le virus d’un mois ou de six semaines a un énorme avantage positif pour le système», a-t-il déclaré.

Mais les gens doivent être réalistes quant aux limites du confinement. “Nous ne pouvons pas fermer le monde”, a déclaré Ryan. “Ça ne va pas marcher.”

Les pays devraient s’efforcer de réduire le risque de cas importés, de réduire le risque de propagation des cas qui entrent et d’augmenter les chances de survie des personnes malades. “Mais je pense que nous devons être très, très prudents en essayant de suggérer que nous pourrions absolument empêcher le virus de se propager d’un pays à l’autre”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que ce soit possible.”

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 24 février 2020