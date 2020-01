L’OMS déclare que l’épidémie de coronavirus est une urgence mondiale de santé publique

L’apparition d’un nouveau coronavirus

qui a commencé en Chine est maintenant une santé publique mondiale

d’urgence, a annoncé l’Organisation mondiale de la santé le 30 janvier, alors que le nombre de morts

est passé à 170.

Huit cas d’humain à humain

transmission ont été signalées dans quatre pays en dehors de la Chine, notamment

les États Unis. Quatorze autres pays ont également signalé des cas dans leur

frontières, ont déclaré des responsables de l’OMS lors d’une conférence de presse téléphonique.

Déclarer une urgence de santé publique

d’intérêt international, ou PHEIC pour faire court, donne à l’OMS plus de poids dans

recommander comment les pays devraient réagir à la menace virale. Chine, où

la plupart des près de 8 000 cas ont été signalés, a enfermé des villes qui sont

abrite au moins 50 millions de personnes et met en place des structures de santé

traiter les personnes infectées à Wuhan, où l’épidémie a commencé en décembre (SN: 1/28/20).

“Nous ne savons pas quel genre de dommages

ce virus pourrait faire si le virus se propage dans un pays avec un plus faible

système de santé “que celui de la Chine”, a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros

Ghebreyesus. “Pour toutes ces raisons, je déclare une urgence de santé publique de

préoccupation internationale face à l’épidémie mondiale de nouveau coronavirus. »

Des responsables de la santé américains ont rapporté le 30 janvier

la première instance de

transmission de personne à personne dans le pays, ce qui porte le total

nombre de cas à six. Une femme de l’Illinois diagnostiquée avec le virus après

le retour de Wuhan a propagé le virus à son mari, selon les États-Unis.

Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Les deux patients sont dans la soixantaine.

«Cette diffusion de personne à personne était

entre deux contacts très étroits », a déclaré Ngozi Ezike, directeur de l’Illinois.

Ministère de la Santé publique lors d’une conférence de presse. «Le risque pour le grand public

dans l’Illinois reste faible. “

Déclaration d’urgence de l’OMS

marque seulement la 6e fois

la désignation a été utilisée (SN: 1/23/20). Auparavant, l’OMS avait

retenu pour déclarer le coronavirus une urgence de santé publique, invoquant un manque d’humain à humain

transmission en dehors de la Chine.

Bien que les recommandations de l’OMS

dans une situation d’urgence ne sont pas juridiquement contraignants, les experts disent que la déclaration peut

encourager une plus grande coopération entre les gouvernements et la santé publique

fonctionnaires. Par exemple, l’OMS peut désormais remettre officiellement en cause

les mesures prises par certains pays que l’OMS juge mal avisés, telles que

fermer les frontières ou refuser les visas. L’OMS ne recommande toujours pas

les actions qui entravent les voyages et le commerce internationaux.

Quelques pays

ont déjà pris des mesures extrêmes pour empêcher le virus de prendre pied

à l’intérieur de leurs frontières. La Corée du Nord a interdit à tous les voyageurs chinois de

et le Kirghizistan a fermé sa frontière avec la Chine. Des dizaines de compagnies aériennes ont

a annoncé son intention de limiter ou d’arrêter les vols à destination et en provenance de la Chine continentale. Le CDC

conseille aux citoyens américains d’éviter les voyages non essentiels en Chine.

L’OMS a encouragé

ses pays membres à soutenir les pays dotés de systèmes de santé plus faibles, et

a exhorté les efforts accélérés pour développer des vaccins, des thérapies et des diagnostics

outils. Ghebreyesus a également appelé les pays à travailler ensemble pour lutter contre la

propagation de rumeurs et de désinformation, et de partager des données sur l’épidémie avec

avec l’OMS.

«La seule façon de vaincre cette flambée est que tous les pays

travailler ensemble », a déclaré Ghebreyesus. «C’est le moment des faits, pas de la peur,

du temps pour la science, pas pour les rumeurs, pour la solidarité, pas pour la stigmatisation. »

Aimee Cunningham a contribué à cette histoire.