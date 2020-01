L’OMS déclare une épidémie de coronavirus une urgence sanitaire mondiale

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré jeudi que l’épidémie d’un nouveau coronavirus était une urgence sanitaire mondiale, une reconnaissance du risque que le virus représente pour les pays au-delà de son origine en Chine et de la nécessité d’une réponse internationale plus coordonnée à l’épidémie.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait cette annonce à la suite d’une réunion du comité d’urgence de l’OMS. La semaine dernière, le comité avait recommandé qu’une urgence de santé publique de portée internationale, ou USPPI, ne soit pas encore déclarée en raison de la propagation limitée du virus en dehors de la Chine.

Tedros a de nouveau convoqué le comité cette semaine parce que d’autres pays, dont le Japon, l’Allemagne, le Vietnam et, depuis jeudi, les États-Unis, avaient signalé une transmission interhumaine limitée du virus – un signe d’avertissement que le virus pourrait commencer à circuler plus largement en dehors de la Chine.

Les membres du comité d’urgence étaient auparavant divisés sur l’opportunité de recommander à Tedros de déclarer une USPPI. Les opposants semblaient vouloir voir si les efforts de la Chine pour contrôler la flambée pourraient empêcher une transmission mondiale plus large. 99% des cas mondiaux se sont produits en Chine, et la grande majorité des infections dans d’autres pays ont concerné des personnes qui ont attrapé le virus en Chine et se sont ensuite rendues dans les autres pays.

Jeudi matin, il y avait eu plus de 7 800 infections à coronavirus confirmées dans le monde, toutes sauf 82 en Chine. Il y a eu 170 morts, tous en Chine. Des infections causées par le coronavirus, provisoirement appelé 2019-nCoV, ont été signalées pour la première fois en décembre dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, bien qu’il soit possible que le virus se propage parmi les gens d’ici là.

La déclaration intervient alors que certains pays ont commencé à fermer les frontières et à restreindre le commerce avec la Chine, et que les compagnies aériennes ont interrompu certains vols. Les experts estiment que de telles mesures ne sont pas efficaces pour arrêter la propagation d’un virus et peuvent décourager les pays connaissant des flambées d’être directs. L’USPPI confère à Tedros certaines autorisations supplémentaires, notamment la possibilité d’exhorter les pays à ne pas limiter les voyages et le commerce, bien que les recommandations n’aient pas à être suivies.

Pourtant, l’USPPI pourrait rassembler une certaine coordination mondiale pour une réponse plus unifiée. Le Dr Michael Ryan, chef des urgences de l’OMS, a déclaré mercredi aux journalistes que 194 pays appliquant des restrictions unilatérales au commerce et aux voyages étaient une «recette économique, politique et sociale pour une catastrophe».

Comme ils ont initialement hésité à appeler une USPPI, les responsables de l’OMS ont souligné qu’eux-mêmes et les responsables nationaux de la santé du monde entier avaient toujours mis en place une riposte de grande envergure et agressive à l’épidémie. Mercredi, lors d’une conférence de presse, ils ont semblé déplorer qu’une telle attention ait été accordée au binaire de savoir si quelque chose était une USPPI ou non. Tedros a dit qu’il souhaitait que cela ressemble plus à un feu de stop, le jaune servant d’avertissement.

Il est considéré comme «PHEIC, pas de PHEIC, que ce soit vert ou rouge», a déclaré Tedros. «Je pense que nous devons revoir cela. Ce serait bien d’avoir le vert, le jaune, puis le rouge, quelque chose entre les deux. … Il pourrait y avoir une situation intermédiaire. »

Jeudi également, l’OMS a déclaré qu’elle prévoyait d’appeler provisoirement la maladie causée par le virus «maladie respiratoire aiguë du nCoV 2019» jusqu’à ce que les responsables s’accordent sur un nom.

La Chine a pris des mesures sans précédent pour tenter de contenir l’épidémie, mettant en quarantaine des dizaines de millions de personnes à Wuhan et dans d’autres villes en interdisant les voyages à l’intérieur, à destination et en provenance des zones. Cependant, les experts disent qu’il n’est pas clair que de tels efforts massifs se révéleront probablement efficaces, étant donné que le virus semble se propager dans de nombreux endroits en Chine et que les blocages pourraient empêcher ou éloigner les gens de chercher des soins s’ils sont malades.

Aux États-Unis, des responsables ont contrôlé les passagers arrivant de Wuhan pour détecter des signes de maladie et les ont informés d’appeler un fournisseur de soins de santé s’ils commençaient à tomber malades. (Des responsables des Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que le nombre de personnes arrivant de Wuhan a diminué depuis que la Chine a imposé l’interdiction de voyager à partir de là, mais qu’ils poursuivaient leurs politiques de dépistage.) Le CDC a également renforcé la surveillance à 20 entrées points où les fonctionnaires sont normalement basés au cas où un voyageur arrivant présente des signes de maladie.

Il y avait eu cinq cas confirmés de coronavirus aux États-Unis, tous liés à des voyages en Chine. Mais quelques heures seulement avant que l’OMS déclare l’USPIC, le CDC a annoncé qu’une de ces personnes – une femme de l’Illinois – avait transmis le virus à son mari. Les autorités américaines avaient anticipé une incidence d’une transmission aussi limitée et s’efforcent d’empêcher une propagation plus large du virus.

Les responsables de l’OMS ont déclaré que si la transmission durable du virus se produit en dehors de la Chine, il devient beaucoup plus difficile de s’arrêter dans l’ensemble.

Le virus peut provoquer des cas graves de pneumonie et des cas plus légers de toux et de fièvre, selon des études sur les infections précoces à Wuhan. Il est probable que les autorités n’aient pas été en mesure de suivre de nombreux cas bénins, y compris des personnes qui n’étaient pas suffisamment malades pour demander des soins, et les chercheurs ont documenté des cas de virus chez des personnes ne présentant aucun symptôme.

Il n’est pas clair si les gens doivent montrer des symptômes pour transmettre le virus, bien que même si les personnes asymptomatiques peuvent transmettre le virus, elles peuvent être moins susceptibles que les personnes qui éternuent et toussent – les voies pour que le virus passe d’une personne à un autre.

On pense que les coronavirus, une famille qui comprend le SRAS et le MERS, proviennent de chauves-souris et peuvent sauter de là ou d’un autre animal à l’homme. Beaucoup des premiers cas à Wuhan – mais pas tous – étaient liés à un marché de fruits de mer qui vendait également des animaux vivants pour la viande.

L’émergence d’une épidémie mondiale de coronavirus en provenance de Chine rappelle celle de l’épidémie de SRAS de 2002 à 2003, qui a tué près de 800 personnes. La désignation USPPI a été créée à la suite d’une mise à jour du Règlement sanitaire international après cette éclosion.

La première USPPI a été déclarée pour la pandémie de grippe H1N1 de 2009, et d’autres ont inclus l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest 2014-2016 et l’épidémie de Zika en 2016. L’OMS a mis en place un comité d’urgence pour évaluer si le MERS doit être déclaré USPP, mais il a conclu après plusieurs réunions que la maladie ne constituait pas une urgence sanitaire mondiale.

Avant la décision de l’OMS jeudi, il y avait deux USPPI actives: l’épidémie d’Ebola en cours en République démocratique du Congo et la transmission continue de la polio.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 30 janvier 2020