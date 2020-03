L’OMS met en garde contre les infections à coronavirus dans ce secteur

L’avance de la pandémie de coronavirus COVID-19 Elle affecte principalement les personnes âgées et celles vivant avec des maladies dégénératives chroniques; cependant, les jeunes peuvent également être gravement touchés.

Cela a été précisé lors d’une conférence de presse Tedros Adhanom Gebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (QUI).

«J’ai un message pour les jeunes: ils ne sont pas invincibles. Ce virus peut les conduire à l’hôpital pendant plusieurs semaines ou même provoquer la mort “, a expliqué le responsable.

«(…) Même s’ils ne tombent pas malades, les décisions qu’ils prennent quant à l’endroit où aller peuvent faire la différence entre vivre et mourir pour quelqu’un d’autre. Je suis reconnaissant à tant de jeunes de faire passer le message et non le virus », a déclaré le médecin d’origine éthiopienne.

Le titulaire actuel du QUI publié cette déclaration pour faire prendre conscience du fait que les jeunes sont également sensibles à la nouvelle maladie, même s’ils ne font pas partie de la population à risque.

Pour sa part, Michael Ryan, responsable des urgences au QUI, Il a soutenu cet appel en notant que 12% des cas de personnes dans les services d’urgence des hôpitaux dans le monde ont moins de 50 ans.

