L’OMS prévient: “La pandémie est loin d’être terminée”

Ledirecteur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a averti que la nouvelle pandémie de coronavirus est toujours“loin” de finirIl a ajouté qu’il restait “beaucoup à faire”, en particulier dans les zones les plus pauvres et les plus vulnérables.

Pour cette raison, et en se rappelant que de nombreux pays européens commencent àlever certaines restrictions, Tedros a souligné l’importance de suivredétecter, isoler et traiter tous les cas de Covid-19, ainsi que pour garder une trace des contacts qu’ils ont eus. “Mais la pandémie est loin d’être terminée.L’OMS reste préoccupée par les tendances à la hausse en Afrique, en Europe de l’Est et en Amérique latineet certains pays asiatiques. Comme dans toutes les régions, les cas et les décès ne sont pas signalés dans de nombreux pays de ces régions en raison de la faible capacité de preuve “, a-t-il ajouté.

Cela dit, le directeur régional de l’OMS a annoncé qu’il allait bientôt lancer unDeuxième plan stratégique pour la préparation des réponsesCela comprendra une estimation des ressources nécessaires pour mener à bien une réponse mondiale à venir au virus.

Maintenant, Tedros a rappelé que dans le monde entier,L’OMS a expédié des millions d’équipements de protection individuelle dans 105 payset fournitures de laboratoire dans plus de 127 pays. Cependant, il a annoncé qu’ils en enverraient plusieurs millions dans les semaines à venir. “Nous avons un long chemin à parcourir et beaucoup de travail à faire.L’OMS s’engage à faire tout son possible pour soutenir tous les pays. Mais le leadership politique est également essentiel, y compris le rôle vital des parlements. L’unité nationale est le fondement de la solidarité mondiale. Solidarité, solidarité, solidarité: c’est ce que nous dirons tous les jours “, a-t-il conclu.

