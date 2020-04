L’OMS prévient que le virus “ne disparaîtra pas”

David Nabarro, l’envoyé spécial du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour Covid-19 a assuré ce lundi quela population devra s’habituer à une “nouvelle réalité”une fois la crise sanitaire provoquée par Covid-19 passée, depuisle virus “ne disparaîtra pas”.

Nabarro a accordé une interview à la BBC dans laquelle il a indiqué que la société doit commencer à assimiler la “nouvelle réalité” qu’un virus comme Covid-19 a signifié pour tout le monde.

Sans vaccin encore, l’expert de l’OMS a souligné ladoivent “être prêts” à “défendre les plus vulnérables”et “apprendre à interrompre la transmission”.

“Ce virus ne disparaîtra pas. Nous ne savons pas si les personnes qui ont eu le virus restent immunisées et nous ne savons pas quand nous aurons un vaccin”, a-t-il déclaré à Radio 4, de la chaîne publique britannique.

“Je suis sûr queune certaine forme de protection faciale deviendra la norme, entre autres pour rassurer les gens, mais cela ne signifie pas que vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous portez un masque “, a-t-il ajouté.

L’utilisation généralisée des masques a suscité une certaine controverse, car les services médicaux et de santé du monde entier ont parfois présenté des lacunes importantes pour pouvoir fournir ce type de matériel à leurs professionnels.

C’est pour ça queL’OMS a préféré ne pas recommander une utilisation massive de ce type de protection, sauf si vous êtes porteur de la maladie ou si vous êtes en contact direct avec l’une de ces personnes infectées.

Le nouveau coronavirus, qui est apparu il y a cinq mois dans la ville chinoise de Wuhan, a touché près de 2 millions de personnes, alors qu’il en a déjà tué près de 200 000. Les États-Unis sont le pays avec le plus d’infections, plus de 580 000 et celui avec le plus de décès jusqu’à présent, près de 23 700.

.