L’OMS refuse de déclarer une épidémie de virus en Chine une urgence sanitaire mondiale

Jeudi, l’Organisation mondiale de la santé a refusé de désigner l’épidémie en cours d’un nouveau virus en Chine comme une urgence sanitaire mondiale, affirmant que, pour l’instant, les responsables de la santé ont suffisamment de ressources pour lutter contre l’épidémie là-bas et dans d’autres pays et que l’agence n’a pas besoin les autorités supplémentaires qui découlent d’une telle déclaration.

L’annonce d’une urgence de santé publique de portée internationale, ou USPPI, confère au Directeur général de l’OMS certains pouvoirs, notamment la capacité d’émettre des recommandations sur la manière dont les pays doivent réagir. La déclaration d’une USPPI peut également galvaniser l’attention mondiale sur la nécessité de lutter contre l’épidémie, qui a rendu malades des centaines de personnes et tué au moins 17 personnes en Chine, et a conduit à des cas de personnes ayant voyagé de Chine vers d’autres pays, dont la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud. et, depuis mardi, aux États-Unis.

Didier Houssin, le président de la commission, a déclaré jeudi que les membres restaient divisés sur la nécessité d’une USPPI, mais que dans l’ensemble, ils ont décidé qu’il était trop tôt pour recommander que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en déclare une. Houssin a déclaré que certains membres étaient d’avis qu’il y avait si peu de cas en dehors de la Chine et parce que les autorités chinoises avaient pris des mesures pour essayer de contenir le virus, l’épidémie à ce stade ne constituait pas une urgence mondiale.

“Ne vous y trompez pas: il s’agit d’une urgence en Chine”, a déclaré Tedros. «Mais ce n’est pas encore devenu une urgence sanitaire mondiale. Il pourrait encore en devenir un. »

L’annonce est intervenue juste un jour après une première réunion du comité, après quoi le président et le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus d’informations pour parvenir à un consensus sur l’opportunité de déclarer une USPPI. Les responsables de l’OMS ont souligné qu’ils réagissaient toujours rapidement à l’épidémie et collaboraient avec les autorités sanitaires nationales du monde entier, même en l’absence d’une USPPI.

Des centaines de cas de virus, connu provisoirement sous le nom de 2019-nCoV et dont on a déterminé qu’il appartenait à une famille appelée coronavirus, ont été confirmés dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, où habitent 11 millions de personnes et où l’épidémie serait ont commencé le mois dernier.

Des infections ont également commencé à apparaître autour de la Chine, des millions de personnes devant voyager dans le pays et en provenance du pays pour les vacances du Nouvel An lunaire, qui commencent cette semaine. En réponse, les autorités chinoises ont fermé les transports en provenance et à l’intérieur de Wuhan, ainsi que les villes de Huanggang et Ezhou, mettant en quarantaine 20 millions de personnes.

Les experts se sont demandé si une telle décision contribuerait réellement à l’intervention de santé publique. L’arrêt des transports en commun pourrait limiter l’arrivée de fournitures médicales dans les villes et rendre plus difficile pour les personnes malades de se rendre dans les cliniques pour obtenir un diagnostic confirmé et pour les responsables de la santé de suivre les contacts des personnes malades. Cette décision pourrait également susciter la méfiance à l’égard des efforts du gouvernement pour endiguer l’épidémie et détourner les ressources qui pourraient être affectées à la riposte. De plus, l’interdiction de voyager a commencé à Wuhan jeudi matin; cela a permis aux personnes infectées par le virus de quitter la ville.

“Il y a juste une vraie question fondamentale d’efficacité ici”, a déclaré Alexandra Phelan du Center for Global Health Science & Security de l’Université de Georgetown. «Les quarantaines de masse sont généralement considérées comme peu efficaces.»

Des restrictions plus spécifiques appelées mesures de distanciation sociale pourraient avoir certains avantages, a déclaré Phelan, ralentissant la propagation du virus mais ne l’arrêtant pas. Ces étapes comprennent la suspension de l’école et des rassemblements de masse, et peut-être aussi le transport en commun.

“Ce que nous voyons ici avec Wuhan et les deux autres villes semble plus qu’une distanciation sociale”, a déclaré Phelan. “C’est un peu comme un marteau.”

Des pays, y compris les États-Unis, examinent les passagers en provenance de Wuhan pour les symptômes de l’infection, y compris la toux, la fièvre et l’essoufflement, et informent les voyageurs des signes du virus pour les encourager à consulter un médecin s’ils tombent malades. . Jeudi, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont déclaré que les gens devraient éviter les voyages non essentiels à Wuhan.

Il est peu probable que l’interruption des voyages et du commerce avec un pays aux prises avec une épidémie empêche la propagation de la maladie et décourage les pays de faire preuve de transparence à l’égard des épidémies. La désignation PHEIC aurait permis à Tedros, comme le directeur général de l’OMS le sait, d’exhorter les pays à ne pas fermer les frontières ou à limiter les échanges, bien que les pays n’aient pas à s’y conformer.

Les coronavirus, qui comprennent le SRAS et le MERS, se propagent généralement aux humains à partir d’une source animale. Beaucoup des premiers cas du nouveau coronavirus étaient liés à un marché de fruits de mer à Wuhan qui vendait également des animaux pour la viande. Mais les autorités sanitaires ont confirmé que certaines infections sont transmises par la transmission interhumaine. Ils essaient toujours de déterminer si la propagation entre les personnes est limitée ou si elle pourrait se propager de manière soutenue, ce qui signifie qu’elle se transmet facilement d’une personne à l’autre, puis en continuant.

Le marché des fruits de mer de Wuhan a été fermé le 1er janvier, au lendemain de l’annonce par les autorités sanitaires chinoises à l’OMS d’une étrange flambée de cas de pneumonie dans la ville.

L’émergence d’une épidémie mondiale de coronavirus en provenance de Chine rappelle celle de l’épidémie de SRAS de 2002 à 2003, qui a tué près de 800 personnes. La désignation PHEIC (prononcé «faux») a été créée à la suite d’une mise à jour du Règlement sanitaire international après cette éclosion.

La première USPPI a été déclarée pour la pandémie de grippe H1N1 de 2009, et d’autres ont inclus l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest 2014-2016 et l’épidémie de Zika en 2016. L’OMS a mis en place un comité d’urgence pour évaluer si le MERS doit être déclaré USPP, mais il a conclu après plusieurs réunions que la maladie ne constituait pas une urgence sanitaire mondiale.

Il existe deux USPPI actives: l’épidémie d’Ebola en cours en République démocratique du Congo et la transmission continue de la polio.

Helen Branswell a contribué au reportage.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 23 janvier 2020