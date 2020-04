L’ON remet à plus tard le Sommet mondial sur le climat sur les préoccupations liées à une pandémie

Les Nations Unies ont reporté un important sommet sur le climat en fin d’année à Glasgow, en Écosse, en raison des inquiétudes suscitées par la nouvelle pandémie de coronavirus.

Les dirigeants du climat des Nations Unies se sont inclinés hier devant une pression croissante pour retarder le sommet qui attire des milliers de délégués et d’observateurs. Le rassemblement aura lieu en 2021 et une réunion de mi-année qui aurait eu lieu en juin devrait avoir lieu à Bonn, en Allemagne, à la fin de cet été.

La nouvelle survient alors que le coronavirus s’est propagé dans 180 pays et a fait plus de 45 000 morts. Le centre de conférence de Madrid, où s’est tenu le sommet des Nations Unies en décembre dernier, et le lieu de Glasgow qui avait été réservé pour la réunion de novembre, ont tous deux été convertis en hôpitaux de campagne.

“Le monde est actuellement confronté à un défi mondial sans précédent, et les pays concentrent à juste titre leurs efforts sur le sauvetage de vies et la lutte contre COVID-19”, a déclaré Alok Sharma, le ministre britannique de l’énergie et des affaires, qui présidera la réunion, connue sous le nom de la 26e Conférence des Parties.

La conférence de Glasgow devait être la réunion climatique la plus importante depuis le sommet de Paris en 2015. Les pays devaient mettre à jour leurs promesses de l’Accord de Paris avant la réunion, réduisant encore les émissions jusqu’en 2030. La première série de promesses, qui a maintenant 5 ans, a mis le monde sur la voie d’un réchauffement potentiellement catastrophique de 3,2 degrés Celsius, selon ONU Environnement Programme. L’objectif de l’Accord de Paris est de maintenir le réchauffement «bien en dessous de 2 degrés».

Les écologistes soulignent que la date limite pour les pays à soumettre leurs contributions renforcées déterminées au niveau national, ou CDN, à Paris reste 2020, pas 2021.

“D’un point de vue politique, le report de la COP ne change pas le fait que la science exige, et le public exige, une action climatique renforcée maintenant”, a déclaré Alden Meyer, directeur de la stratégie et des politiques à l’Union of Concerned Scientists. «Cela ne devrait pas du tout relâcher la pression.»

À ce jour, 107 pays ont fait part de leur intention d’améliorer leurs engagements de 2015 cette année, mais ce sont principalement des petits et moyens pays en développement responsables collectivement de seulement 15,1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le World Resources Institute.

Six pays ont déjà soumis des engagements actualisés. La communication du Japon mardi a été largement considérée comme manquant d’ambition, bien qu’il ait laissé entendre qu’elle pourrait l’améliorer.

“Il se peut que certains pays tentent de profiter de la crise actuelle pour échapper à leur annonce de faible ambition sans être trop sur l’écran radar”, a déclaré Meyer.

L’Union européenne devrait renforcer son engagement plus tard cette année. Frans Timmermans, vice-président exécutif de l’UE en charge de l’accord vert européen, a déclaré hier dans un communiqué que la commission ferait son premier pas vers un éventuel nouvel engagement à réduire les émissions de 50 à 55% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 par Septembre. L’UE a actuellement un objectif de réduction de 40%.

“La Commission s’en tiendra à cela”, a déclaré Timmermans.

Les plus grandes économies du monde et les plus gros émetteurs, comme la Chine, l’Inde et le Brésil, n’ont manifesté aucune intention de renforcer leur ambition. Et les États-Unis sont en passe de quitter l’accord de Paris en novembre.

Les défenseurs du climat ont accepté le report du sommet. Mais ils ont déclaré que lorsque les pays dépasseraient leur réponse à la crise de santé publique et se recentreraient sur la reprise économique, ces politiques devraient soutenir les promesses faites à Paris il y a cinq ans et ne pas les saper. Les plans de relance dans le monde entier peuvent stimuler l’innovation en matière d’énergie verte, les mesures d’efficacité et la résilience climatique. Ou ils peuvent doubler leurs énergies fossiles, ont-ils déclaré.

“Alors que les pays entrent finalement dans cette phase de relance, orienter ces plans de relance dans la bonne direction peut également sous-estimer ce que les pays font dans leurs CDN”, a déclaré David Waskow, directeur du programme climatique international au World Resources Institute.

On ne sait pas encore quand aura lieu la conférence de Glasgow. L’ONU et le gouvernement britannique doivent se coordonner avec les pays africains – qui devaient accueillir la COP27, le sommet des Nations Unies en 2021 – pour décider s’il devrait y avoir deux sommets en un an, ou si la réunion en Afrique devrait être reportée jusqu’en 2022.

Cette décision place également le Royaume-Uni et l’Italie au centre des processus multilatéraux pour 2021. Le Royaume-Uni assumera désormais la présidence de la COP la même année où il dirigera le Groupe des Sept. L’Italie accueillera une importante réunion pré-COP sur le climat et le Groupe des 20, qui rassemble d’importants pays développés et en développement. Les deux pays sont progressistes sur les questions climatiques.

Rachel Kyte, un ancien fonctionnaire de l’ONU qui est doyen de la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts, a déclaré que le sommet de 2021 a le potentiel de mettre enfin un terme à l’engorgement du changement climatique et de la gestion économique mondiale. Ces questions ont été traitées séparément dans les enceintes multilatérales.

«Lorsque tout est perturbé, tout est perturbé et tout se déroule sur une période différente, il est possible pour les pays qui occupent une position de leader en matière de climat et qui sont à la tête du G-7 et du G-20 de dire: ‘ C’est ça », a-t-elle dit. “C’est un moment de réinitialisation.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.