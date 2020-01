Londres célébrera le Brexit; met en garde contre les problèmes des entreprises

LONDRES (AP) – Le gouvernement de la Grande-Bretagne a annoncé son intention de commémorer sa sortie officielle de l’Union européenne le 31 janvier avec une série d’événements spéciaux, mais le secrétaire au Trésor a admis que certains secteurs économiques britanniques souffriraient de leur séparation du bloc.

Dans une interview accordée au Financial Times samedi, Sajid Javid a déclaré que les réglementations britanniques ne seront pas conformes à celles de l’UE à l’avenir et que ces changements pourraient affecter certaines entreprises. Actuellement, l’UE est le principal partenaire commercial de la Grande-Bretagne.

“Nous ne serons pas alignés, nous ne respecterons pas les normes, nous ne serons pas dans le marché unique et nous ne serons pas dans l’union douanière, et nous le ferons d’ici la fin de l’année”, a-t-il expliqué, se référant à la date limite de fin 2020 pour la conclusion de Ce qui est attendu, c’est une négociation commerciale contestée avec le bloc, qui ne comptera alors que 27 membres.

Les commentaires de Javid ont suscité de nouvelles inquiétudes parmi les chefs d’entreprise qui analysent ce manque de clarté en termes de règles commerciales qui prendront effet dans moins de 12 mois.

Le président de la Fédération des aliments et boissons, Tim Rycroft, a averti que l’abandon des normes européennes pourrait entraîner une augmentation plus importante des prix des aliments pour les consommateurs.

“Cela signifie que les entreprises doivent s’adapter aux nouvelles et chères provoquant une augmentation des prix”, a-t-il déclaré.

La Society of Automotive Manufacturers and Traders a souligné la nécessité d’éviter une augmentation des droits de douane et autres barrières commerciales une fois qu’ils rompraient les liens avec le bloc.

Le directeur exécutif Mike Hawes a déclaré que “des milliards” seraient ajoutés au coût du développement commercial à moins qu’un accord mutuellement avantageux ne soit conclu.

La Grande-Bretagne quittera officiellement le bloc dans la nuit du 31 janvier, bien qu’elle continuera de se conformer aux règles du bloc pendant une période de transition de 11 mois. Ce sera le premier État membre à quitter l’UE et le gouvernement britannique prévoit de la commémorer avec une série d’événements de gala.

Le Premier ministre Boris Johnson prévoit de prononcer un discours à la nation ce soir-là après avoir tenu une réunion extraordinaire avec son cabinet dans le nord de l’Angleterre pour souligner son plan visant à élargir les opportunités dans cette région, qui traverse des problèmes économiques.

Le gouvernement prévoit également de commémorer le Brexit avec la projection d’une horloge à la résidence officielle du Premier ministre, numéro 10 Downing Street, qui sera décomptée jusqu’à 23 heures, heure à laquelle la séparation sera consommée.

L’ensemble de la zone gouvernementale de Whitehall sera illuminée pour l’occasion dans le cadre d’un spectacle lumineux, avec des drapeaux du Royaume-Uni sur la place du Parlement. Le gouvernement créera également une pièce commémorative qui entrera en circulation ce jour-là.

Le gouvernement conservateur de Johnson ne fait plus pression pour que les cloches de Big Ben sonnent au moment où il officialisera la séparation malgré un événement de collecte de fonds privé à l’appui de l’activation de la cloche, qui sont en cours de réparation.

Lors d’un référendum en 2016, la Grande-Bretagne a voté pour devenir la première nation à quitter l’UE, mais le processus a été retardé plus longtemps que prévu. L’impasse au Parlement a empêché l’adoption de la loi de sortie des blocs, ce qui a conduit à des élections inhabituelles en décembre lorsque le Parti conservateur de Johnson, un partisan du Brexit, a remporté une majorité significative à la Chambre des communes.

L’accord de séparation a été rapidement approuvé une fois le nouveau Parlement réuni. La période de transition durera jusqu’à la fin de 2020, tandis que les négociateurs tentent de conclure un accord commercial entre la Grande-Bretagne et le reste des pays de l’UE.

Johnson, qui cherche également à finaliser un accord commercial avec les États-Unis, a exclu une prorogation du délai de dialogue avec l’UE.