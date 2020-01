L’ONU annonce une économie mondiale anémique et une stagnation des revenus

GENÈVE, 16 janvier (.) – Les habitants de plusieurs pays, principalement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne, verront cette année une stagnation ou une baisse de leurs revenus, ont annoncé les Nations Unies jeudi.

Une décennie après la crise financière, l’économie mondiale évolue lentement et les tensions commerciales et géopolitiques pourraient encore faire dérailler la reprise, a ajouté l’ONU.

L’économie mondiale n’a progressé que de 2,3% l’année dernière, son rythme le plus lent en une décennie, et pourrait croître de 2,5% en 2020 si les risques baissiers restent à distance, a ajouté le rapport de l’agence.

“Pour cette année, il y a de l’espoir pour un rebond, mais les risques baissiers et les vulnérabilités restent très importants”, a déclaré Richard Kozul-Wright, chef de la mondialisation et des stratégies de développement à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCUCD). ) et co-auteur du rapport.

“Une grande partie de la hausse que nous constatons cette année dépend de la performance d’importantes économies émergentes”, a déclaré Kozul-Wright lors d’une conférence de presse, nommant l’Argentine, le Mexique, la Turquie et la Russie.

L’ONU s’attend à ce que la croissance reste “anémique” dans la plupart des économies avancées, y compris aux États-Unis. Le Japon pourrait mieux performer grâce aux Jeux olympiques, selon Kozul-Wright.

“Un grand nombre de pays verront vraiment une stagnation ou une baisse du revenu par habitant cette année, principalement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne”, a-t-il déclaré, soulignant le poids de la dette et des paiements d’intérêts.

La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2019 et 2020 la semaine dernière en raison d’une reprise plus lente que prévu dans le commerce et l’investissement. Il a également estimé une croissance de 2,5% en 2020.

Les États-Unis et la Chine ont signé mercredi la “Phase 1” d’un accord commercial, modérant un différend de 18 mois qui a frappé la croissance mondiale.

“L’impact direct des tarifs sur le ralentissement n’est probablement pas si important … mais les effets secondaires de l’effondrement des chaînes d’approvisionnement et d’autres parties de cette histoire semblent être plus importants”, a ajouté Kozul-Wright.

