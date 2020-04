L’ONU insiste sur le fait qu’en Afrique, elle pourrait subir “le plus grand impact” du virus

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a insisté mercredi sur le fait queAfrique, “comme lors de la crise climatique”, pourrait également souffrir“les plus grands impacts” dérivés de la pandémiedu nouveau coronavirus. “La crise a des implications profondes”, a expliqué António Guterres lors d’une réunion avec les dirigeants africains aux Nations Unies, où il a plaidé pour la solidarité et la coopération à tous les niveaux pour faire face à la pandémie, car “comme Avec la crise climatique, le continent africain pourrait finir par subir les plus grands impacts. “

Pour sa part, le Fonds monétaire international (FMI) est allé encore plus loin et a prédit que“L’Afrique ne sera pas sauvée”, comme une crise économiquecomme celle qui viendra vraisemblablement menace d’annuler les réalisations que le continent a récoltées avec tant d’efforts.

Le dernier rapport du FMI pour la zone subsaharienne du continent africain envisage une baisse de la croissance dans la région de 1,6%, ajoutée à l’effondrement des prix des exportations de produits clés en raison des “graves interruptions” du l’activité économique causée par la pandémie.

“L’Afrique subsaharienne ne sera pas sauvée”, a averti le directeur du Département du FMIpour l’Afrique Abebe Aemro Selassie. “Tout indique que la pandémie de Covid-19 aura un coût humain élevé.”

C’est pourquoi le FMI demande aux pays africains et à leurs partenaires internationaux de mener uneinvestissement dans la mauvaise santé et les services de santédisponibles, ainsi qu’une aide sociale accrue aux populations les plus vulnérables.

Cependant, les Nations Unies ont souligné le travail de certains de ces pays, dont les gouvernements ont commencé à “prendre l’initiative” dans la promotion de mesures susceptibles de contribuer à lutter contre cette situation.

En ce sens, l’ONU a expliqué que, suite à “laleçons douloureuses tirées des récentes épidémies d’Ebola“Des pays comme l’Ouganda, la Namibie ou le Cap-Vert promeuvent l’aide, les subventions et l’aide alimentaire au niveau de l’État et en collaboration avec des entreprises privées dans certains cas.

L’Egypte, a-t-il souligné, est l’un des pays qui a réduit ou reporté la collecte des impôts, tandis que les institutions de contrôle et de prévention des maladies en Afrique s’efforcent de répondre aux problèmes pouvant résulter de la pandémie de Covid-19

Ainsi, au Nigéria, par exemple, 2 millions de dollars ont été investis dans l’achat de fournitures médicales essentielles, dont 50 ventilateurs, 30 000 kits de test et équipements de protection individuelle.

Pendant ce temps, leOrganisation mondiale de la santé (OMS), A-t-il souligné, a réussi à augmenter la capacité de détection du virus à travers le continent, réussissant à passer de deux à 47 pays capables de réaliser des tests qui détectent de nouveaux positifs parmi sa population.

Bien que l’Afrique soit le continent le moins touché par la pandémie, qui a dépassé globalement deux millions de personnes positives et est proche de 137 000 décès, les carences de nombreux systèmes de santé africains, ainsi que l’instabilité de nombreux pays, la rendent très Il est difficile de disposer de données fiables et de faire face à la pandémie avec toutes les garanties.

.