L’ONU s’attend à ce que l’économie espagnole ralentisse et croisse de 1,9% en 2020 et 2021 | Économie

L’économie espagnole ralentira sa croissance de trois dixièmes et le PIB national augmentera de 1,9% en 2020 et 2021 après une hausse de 2,2% en 2019, selon le rapport sur les perspectives mondiales présenté aujourd’hui par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et Développement (CNUCED).

Malgré le ralentissement, la croissance espagnole en 2020 sera supérieure à la moyenne européenne cette année et également dans des économies telles que la France (avec des perspectives de croissance de 1,5%), allemande (1,3%) ou britannique (1 , 2%), selon l’agence des Nations Unies.