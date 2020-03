L’Open de Miami continue sur sa lancée malgré les craintes d’un coronavirus

9 mars (.) – L’Open de Miami, qui rassemble les meilleurs joueurs de tennis du monde, se jouera comme prévu dans les deux semaines malgré les inquiétudes concernant le coronavirus, ont annoncé lundi les organisateurs.

Les commentaires sur ce tournoi sont donnés quelques heures après l’annulation d’Indian Wells au dernier moment en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus dans le sud de la Californie.

“L’Open de Miami 2020 avance comme prévu, du 23 mars au 5 avril”, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

“La sécurité reste une priorité, et nous surveillons la situation de COVID-19 avec des responsables locaux, étatiques et fédéraux et des organisations de santé au cours de la période précédant le tournoi.”

L’année dernière, l’Open de Miami a attiré près de 400 000 spectateurs.

Roger Federer, actuellement écarté après une opération au genou en février, a remporté le titre masculin à Miami pour la quatrième fois l’an dernier, tandis que l’Australienne Ash Barty a triomphé dans l’épreuve féminine.

Partout dans le monde, des vols ont été annulés, des communautés et des croisières isolées et des concerts et des foires reportés. Même les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être en danger.

