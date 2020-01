L’opératrice présumée d’enfants “El Chapo” Guzmán, revendiquée par les États-Unis, s’échappe au Mexique

MEXIQUE, 29 janvier (.) – Trois trafiquants présumés de drogue pesant une demande d’extradition des États-Unis se sont échappés mercredi d’une prison de Mexico, ont annoncé les autorités de la capitale, l’un d’eux, un présumé opérateur financier de les enfants de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Le sous-secrétariat du système pénitentiaire de Mexico a indiqué dans un communiqué que les prisonniers s’étaient évadés de la prison préventive pour hommes du sud, dans le bureau du maire de Xochimilco.

Le maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré plus tard aux médias que l’évasion s’était produite “vers 08h30 du matin” et que les gardiens du centre pénitentiaire faisaient l’objet d’une enquête approfondie en cas de complicité.

Selon les autorités, les évadés sont Luis Meza et Víctor Félix Beltrán de Culiacán, dans l’État occidental de Sinaloa, et détenus pour “délits contre la santé” (trafic de drogue); et Yael Osuna, originaire de Nayarit (ouest) et accusé d ‘”association de malfaiteurs”.

“Les poursuites pénales des détenus sont portées devant les tribunaux fédéraux et pèsent sur elles la demande d’extradition du gouvernement américain”, ont indiqué les autorités.

Félix Beltrán, alias “El Vic”, 32 ans et considéré par les médias locaux comme l’un des opérateurs financiers des enfants du narco emprisonné Joaquín “El Chapo” Guzmán, a été arrêté en octobre 2017 dans une luxueuse urbanisation de la capitale .

Le désormais fugitif était membre du cartel de Sinaloa et est considéré comme le successeur de son père, Víctor Félix Félix, “Le Seigneur”, arrêté en mars 2011 puis extradé et condamné aux États-Unis. C’était le consuegro de Guzmán.

Les autorités ont informé qu’après le vol “une opération de recherche a été mise en œuvre dans les colonies voisines” avec des policiers, en s’appuyant sur des caméras de sécurité urbaines installées dans la région.

(Rapport de Raúl Cortés Fernández; édité par Diego Oré)