Lopetegui révolutionne les onze avec 6 changements; Osasuna, avec quatre nouveautés | Sports

L’entraîneur de Séville Julen Lopetegui a révolutionné le onze pour le match de dimanche contre Osasuna, introduisant six changements par rapport à celui qui avait fait match nul 0-0 jeudi contre le Cluj roumain, tandis que dans la zone rouge Jagoba Arrasate a également refroidi Votre équipe avec quatre nouveaux visages.

À Séville, la centrale Sergi Gómez et le côté de Sergio Escudero, des Brésiliens Diego Carlos et Sergio Reguilón, démarrent; Óliver Torres et l’Argentin Franco Vázquez au milieu de terrain, par la sanctionnée Joan Jordán et la Serbe Nemanja Gudelj; et le Portugais Rony Lopes et le Marocain Youssef En-Nesyri ci-dessus, par Suso Fernández et le Néerlandais Luuk de Jong.