Lopez et Shakira réalisent un temps partiel joyeux et exubérant

NEW YORK (AP) – Profitant de l’occasion pour faire une déclaration culturelle, Jennifer Lopez et Shakira ont injecté le spectacle de la mi-temps du Super Bowl avec une exubérance et une joie qui ont célébré leur héritage latin.

Son athlétisme infatigable correspondait à celui des joueurs de football qui attendaient dans les vestiaires.

Shakira a commencé à bouger ses hanches pour intervenir “She Wolf” et après cela a suivi un pot-pourri agile qui s’est terminé par sa caractéristique “Hips Don’t Lie”.

Lopez, dans un costume en cuir noir, a commencé avec un fragment nostalgique de “Jenny From the Block”. Il se vantait également de quelques pas surprenants de «pole dance» (cascades dans un tube), un rappel de son rôle très célèbre dans le film «Hustlers». À un moment donné, il s’est accroupi sur les épaules d’un danseur, ce qui a peut-être fait ressentir de la douleur aux gens dans tout le pays par solidarité.

Lopez a passé en revue des chansons comme «Love Don’t Cost a Thing», «Get Right», «On the Floor» et «Que Calor», trouvant le temps de retirer son costume noir et de l’échanger contre un costume argenté brillant, qui laissait peu imagination

Avoir, essentiellement, une ouverture pour un concert qui dure environ 12 minutes était une mesure risquée. Parfois, la présentation semblait précipitée, comme si on essayait d’en faire trop en peu de temps. Les invités J Balvin et Bad Bunny étaient superflus et ne faisaient que souligner les talents des plus grands artistes.

Mais la première mi-temps célébrant les artistes latins pourrait être déclarée un succès avec raison et parle également bien de la direction de Jay-Z, qui a créé le programme pour la première fois dans le cadre d’un nouvel accord avec la NFL.

L’un des faits saillants a été lorsque la fille de López, Emme, a accompagné sa mère dans un couplet de “Let’s Get Loud” dans lequel la fillette de 11 ans a chanté la chorale de Bruce Springsteen “Born in the U.S.A”. Sa mère a ensuite étendu ses bras et a montré une cape rouge, blanche et bleue qui représentait le drapeau portoricain.

C’était un rappel à l’audience de la télévision, qui a atteint 100 millions de personnes, que c’était une partie différente des États-Unis qui faisait une puissante déclaration d’inclusion.