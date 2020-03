López Hoyos (SEI): les infections virales à l’origine des pandémies “seront de plus en plus fréquentes” | La société

Le président de la Société espagnole d’immunologie (SEI), Marcos Lopez Hoyos, a averti que les infections virales à l’origine des pandémies “seront de plus en plus fréquentes”, il estime donc que davantage de ressources devraient être consacrées à la recherche.

“Nous devons nous préparer à ces épidémies, car je n’exclus pas que d’autres se produiront à l’avenir”, a souligné le président élu du SEI dans une interview à Efe, qui le juge nécessaire “pour commencer à considérer que le vrai problème de la société est celui-ci: crises sanitaires dues à des agents biologiques “.

López Hoyos regrette qu’en Espagne une grande partie des investissements destinés à la recherche soit destinée à l’industrie de l’armement alors qu’il y a une “décapitalisation” de l’industrie biosanitaire.

“Nous devons créer des entreprises de biotechnologie”, a souligné le chercheur principal du Groupe de transplantation et d’auto-immunité de l’Institut de recherche Marqués de Valdecilla (Idival), qui dirige l’équipe qui collabore avec l’Institut de biomédecine et de biotechnologie de Cantabrie et l’hôpital de Valdecilla dans la détection des cas positifs et dans les projets de traitement des coronavirus.

Face à la pandémie de coronavirus, López Hoyos estime que lorsqu’un vaccin sera disponible, il devra être intégré au “calendrier de vaccination” car “ce virus restera probablement avec nous”.

“La première chose”, a-t-il rapporté, est de trouver un traitement qui puisse protéger et surtout arrêter l’évolution clinique “plus agressive”, pour laquelle, explique-t-il, “des médicaments sont utilisés qui ont été utilisés pour d’autres maladies virales, telles que antipaludiques. “

Et, en ce qui concerne le vaccin attendu, outre les essais déjà en cours, l’immunologiste soutient que, “sans aucun doute, il ne sera disponible, au mieux, qu’à la fin de l’année ou début 2021. “

“Tout le monde apporte des idées pour essayer de faire avancer les pazos, mais cela doit être fait en toute sécurité”, dit-il.

Lopez Hoyos applaudit le confinement comme la première mesure pour empêcher le coronavirus de se propager davantage et met en garde contre “l’effet pernicieux” d’informations trompeuses et de canulars circulant sur les réseaux sociaux, auxquels “vous devez être très prudent”.

Le directeur scientifique d’Idival explique que, dans le domaine de la recherche, le centre a demandé ou va demander à l’Institut de santé Carlos III plusieurs projets liés à l’utilisation de l’hydroxychloroquine, un antipaludéen, dans la lutte contre le COVID -19.

Nous travaillons également sur un projet de biomarqueurs immunologiques cliniquement utiles, qui consiste à analyser les composantes cellulaires et humorales de la réponse immunitaire innée et adaptative dans le sang et sa corrélation avec la sévérité clinique, à la recherche de marqueurs immunologiques servant à pronostic et suivi du traitement.

Aussi, entre autres, dans un essai clinique national multicentrique basé sur l’utilisation de plasma de patients convalescents contenant des anticorps contre le SRAS-CoV-2 efficace contre la maladie, basé sur le concept classique de l’immunisation passive.

Raúl González Rumayor