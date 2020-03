López Obrador a acheté le premier billet de tombola dans l’avion: «Si je prends le prix, ce sera pour les bourses»

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lors de sa conférence de presse mardi a acheté le premier billet pour la tombola présidentielle, portant le numéro 000, pour lequel il a payé 500 pesos.

“Si je prends le prix de 20 millions, ce sera pour des bourses, je le livrerai, la plupart des lycéens, ce sera pour ça”, a déclaré López Obrador,

Le directeur de la Loterie nationale, Ernesto Prieto, a expliqué lors de la conférence du président que le tirage au sort aura lieu le 15 septembre et qui a commencé hier la distribution pour la vente de billets sur tout le territoire national, le 9 mars.

López Obrador a rappelé que c’était l’ancien président Felipe Calderón qui avait acheté l’avion et a déclaré: “Je devrais expliquer pourquoi”.

Le chef de l’exécutif a annoncé qu ‘”il va s’asseoir là-bas (dans l’avion)”, et qu’il va inviter divers secrétaires d’État tels que Communications et transports, gouvernement et Trésor, qui a déclaré “, va à gratter. “

«Maintenant que je viens, je vais m’asseoir là, je vais inviter le Général ou le Secrétaire Olga, au Secrétaire des Communications, ah! et Arturo Herrera, vous allez vous gratter et l’amiral ojeda. “

Il a également informé qu’il y aura des visites ouvertes au public, et que cela ressemble à “un vaccin préventif” pour voir “qui d’autre ose faire quelque chose comme ça.

“Nous allons organiser des visites pour que les gens y aillent, parce que c’est un vaccin, un bon vaccin préventif, pour voir qui osera faire quelque chose comme ça”, exprimé.

López Obrador a expliqué qu’une fois la compagnie Boeing terminée l’entretien, L’avion présidentiel arrivera à nouveau au Mexique et restera provisoirement dans le hangar présidentiel, situé à l’aéroport de Mexico.

Au cours de sa conférence, des photographies de l’avion présidentiel ont été projetées et il a demandé: était-ce peu nécessaire?

“N’oubliez pas, rien de plus que parfois vous devez marcher pour rafraîchir la mémoire, car maintenant nous sommes les clients, les clients préférés, regardez ce qu’est l’avion, n’oubliez pas, regardez le premier vol vers Hermosillo en détention, et un autre avion de l’Air Force est celui qui prend la photo.

López Obrador, a assuré hier qu’il monterait dans l’avion présidentiel, mais seulement en tournée, il a même suggéré qu’il pourrait y avoir une conférence du matin.

Lors de son discours de lundi, le chef de l’exécutif fédéral a indiqué qu’il reste dans la proposition de vendre l’avion et de procéder au tirage au sort, qui sera équivalent à la valeur de l’avion, et dont la collection, a-t-il rappelé, servira à l’achat de matériel médecins et véhicules comme ambulances.

«Pour avril ou mai, nous commencerons à le visiter (l’avion), nous irons, peut-être y ferons-nous une« matinée ». Oui je vais continuer, et là on va imaginer que nous sommes tous en fuite. Si je vais monter, mais pas dans les airs, sur terre », a déclaré le président avec humour.

Il a déclaré qu’à la fin du mois de mars, l’avion qui sera aux États-Unis arrivera et qu’il devrait être stationné dans ce qui était le hangar présidentiel, maintenant appelé la sixième force aérienne de la Mexican Air Force.

“Oui, parce qu’il y a beaucoup de poussière à Sainte-Lucie, même en cas de projet de rénovation, nous vous informerons également du programme de rénovation de l’aéroport actuel, parce qu’il va être élargi dans les théâtres, des travaux sont en cours, j’espère que l’avion présidentiel est toujours … Je veux dire, la plate-forme présidentielle est maintenue et là, nous pouvons avoir l’avion jusqu’en septembre au moins », a-t-il expliqué.

López Obrador informe que les billets sont déjà en cours de distribution et seront bientôt en vente.

«Ils sont déjà en cours de distribution, et bientôt, nous annoncerons quand la vente commencera au public, nous ne voulons toujours pas le faire parce que nous voulons que les billets soient déjà distribués. L’impression, les travaux de distribution ont déjà commencé. Je pense que cette semaine peut-être demain je vous informerai, car il y a beaucoup de portefeuilles amis, femmes et hommes, car ils vont vous demander quand le billet sortira. Et nous allons informer afin qu’ils puissent aussi dire, parce que c’est un réseau, c’est-à-dire qu’il y a des distributeurs autorisés et à partir de là, cela descend jusqu’aux portefeuilles “, a-t-il dit.