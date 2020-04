López Obrador a demandé à la Banque du Mexique de ne pas secourir les entreprises en faillite: “Les pertes ne peuvent pas être socialisées”

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador a déclaré lundi qu’il fallait veiller à ce que la Banque du Mexique alloue des ressources pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, car elles peuvent être utilisées pour d’autres “renflouements”.

«Vous devez être prudent avec ce type de soutien de Banco de México. Je le soulève parce que la Banco de México écoute sûrement ou va leur dire que nous allons regarder. Imaginez simplement qu’ils commencent à secourir des entreprises en faillite et ce qui s’est passé: des banques en faillite, des banquiers fortunés. Non, vous ne pouvez pas socialiser les pertes et privatiser les profits », a indiqué le président mexicain.

López Obrador a souligné qu’il n’est pas souhaitable que les ressources de la nation, administré par Banxico, sont destinés à sauver les entreprises qui, avant la pandémie de Covid-19 ils avaient déjà des problèmes financiers.

“Maintenant que Banco de Mexico a décidé d’allouer des fonds aux PME, il faut veiller à ce que ce soit effectivement le cas pour les petites et moyennes entreprises, Je ne ferai pas pour sauver des entreprises qui avant le coronavirus avaient déjà des problèmes financiers, soyez très prudent “at-il ajouté.

Le président mexicain a averti lors d’une conférence de presse du Palais national qu’il surveillerait que les réserves du pays ne sont pas utilisées, car elles ne proviennent ni de Banxico ni du gouvernement.

“Leurs réserves ne proviennent pas de la Banque du Mexique ni même du gouvernement, elles sont de la nation et donc tous les crédits doivent être pris en charge car sinon ils sont à la charge du Trésor public”, a-t-il déclaré après avoir réitéré son respect pour l’autonomie de l’institution.

La semaine dernière, la Banco de México a annoncé des mesures telles que la réduction de 6% du taux d’intérêt et l’injection de 750 millions de pesos aux banques afin qu’elles puissent être acheminées vers les banques et atteindre les particuliers et les entreprises.

En ce sens, le président a exclu que son gouvernement vienne à la rescousse de grandes entreprises dans le contexte de la pandémie de Covid-19, comme cela s’est produit par le passé, avec Fobaproa.

“Nous n’allons pas céder même s’ils se mettent en colère, ils vont continuer à attendre”, a prévenu le président fédéral.

López Obrador a réitéré que son gouvernement prendra soin des besoins des plus pauvres et qu’il leur donnera la préférence pour l’octroi d’un soutien. Il a déclaré que le discours en faveur des PME était utilisé “pour que les plus grandes puissent en profiter et au final rien ne soit venu aux PME et seules les très grandes en ont profité. ”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec l’annonce de la Financement de la BID Investir aux entreprises mexicaines pour 12 000 millions USD, López Obrador a répondu que si cela ne coûtait pas aux gens, oui; si elle était à la charge du Trésor, non.

“En fonction, si cela ne coûte pas aux gens, c’est-à-dire s’il est en charge du budget, allez-y, car s’il est en charge du budget, je ne l’accepte pas, car il faut sauver ceux qui ont besoin de manger.

Oui, si ce n’est avec l’aval du gouvernement, il n’y a pas de problème, bienvenue; en outre, Je comprends que c’est la BID, allez-y avec les entreprises, rien d’autre qui ne coûte rien à la nation, car nous ne pouvons pas garantir cela “, Le président a dit clairement.

Il a ajouté qu’il ne peut accepter que le budget national soit mis en garantie, pour sauver un groupe alors qu’il y a 60 millions de Mexicains dans la pauvreté.

«Je ne peux pas obtenir d’argent pour sauver un secteur de la population alors qu’il y a 60 millions de pauvres. Qui va les sauver? C’est immoral, c’est inhumain. C’est ce qu’ils ont fait à l’époque néolibérale. Et je ne m’y oppose pas, tant que ce n’est pas aux dépens du trésor. »

Le chef de l’exécutif a insisté sur le fait que les réserves nationales ne proviennent pas de la Banque du Mexique ou du gouvernement, elles ne peuvent donc pas être mises en garantie pour des prêts de la BID.

“Oui, c’est clair, n’est-ce pas? Parce qu’il ne s’agit pas de convertir des dettes privées en dette publique, c’est déjà fini. Et attention aussi à vouloir déguiser ces mesures en disant: “Pas de problème, tous ces crédits vont être payés.”

Quelle sera la garantie? Réservations. Non, non, les réserves ne proviennent pas de la Banque du Mexique, elles ne proviennent pas du gouvernement, elles sont de la nation, elles sont de tous les Mexicains “, assuré.

López Obrador a précisé que son administration souhaite soutenir les hommes d’affaires, mais aussi les groupes les plus vulnérables.

“Le débat actuel est très intéressant, car le courant néolibéral continue de pousser, puisque des personnalités sont déjà sorties pour défendre cela et dire que nous ne voulons pas soutenir les hommes d’affaires.

Bien sûr, nous voulons soutenir les hommes d’affaires, mais nous voulons également soutenir les populations autochtones, les paysans, les médecins, les infirmières, les enseignants, les chauffeurs de taxi, les vendeurs de rue, les étudiants, tout le monde “, a déclaré le obligatoire.

Il a réitéré qu’il n’utiliserait pas les “recettes néolibérales”, comme cela a été fait auparavant, pour faire face à la crise économique causée par le coronavirus, et il espérait que “cela ira bien pour nous”.

“Ce n’est pas un comité, le gouvernement n’est pas un comité qui ne sert rien de plus qu’une minorité, parce qu’ils ont beaucoup d’influences, parce qu’il y avait un gentleman puissant, mettez de l’argent, plus tard on l’appelait un marché, ils ont dit: la main invisible du marché ; Eh bien, pas si invisible, vous les gars. Donc, cela a déjà changé et nous allons tous bien faire, uniquement avec un modèle différent », a déclaré López Obrador.