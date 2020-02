López Obrador a obtenu 1 500 millions d’hommes d’affaires pour sa tombola lors de son dîner: «Je suis très heureux, je vous remercie beaucoup»

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a indiqué aujourd’hui lors de sa conférence du matin, qu’au dîner d’hier avec des hommes d’affaires, il s’était engagé à acheter et à distribuer 3 millions de billets pour la tombola présidentielle, a-t-on déclaré. heureux

«Tout le monde a exprimé son soutien, sans prendre la parole, il y a eu une démonstration de soutien à La décision qui a été prise de tirer au sort l’avion présidentiel, je dois remercier beaucoup les hommes d’affaires, est une reconnaissance très spéciale, d’abord parce qu’ils y ont assisté, ils ont pris en compte l’invitation , il n’y a pas eu de rebuffade, nous les avons convoqués et ils ont participé “, a-t-il dit.

López Obrador a déclaré que les membres de l’initiative privée avaient reçu la raison de la tombola, qui consiste à acheter du matériel médical pour les hôpitaux, dans quel “Ils étaient totalement d’accord”, et a indiqué que la réunion a abordé la question de l’austérité que connaît le gouvernement qu’il dirige.

“On leur a expliqué pourquoi la décision est prise de tirer au sort l’avion présidentiel ou le montant d’argent que cet avion signifie, la valeur de cet avion, Nous avons expliqué qu’avec l’argent obtenu de la tombola, du matériel médical sera acheté pour les hôpitaux et ils ont totalement accepté »a déclaré le président mexicain.

Nous sommes allés au fond, a ajouté López Obrador, ne voulant pas trop insister sur lui parce que l’avion a été acheté, sur la base du fait qu’ils sont d’autres fois, il a été question que les fonctionnaires doivent vivre dans l’austérité.

“Hier, nous avons déjà obtenu des engagements de dispersion, d’achat de billets, pour la moitié de trois milliards, c’est-à-dire hier qu’il y avait des engagements de 1 500 millions, de 75 hommes d’affaires, un peu plus de trois millions de billets”, a indiqué le président fédéral.

López Obrador, a rencontré des hommes d’affaires pour convenir des détails de la vente des billets pour la tombola présidentielle. Les plus de 100 hommes d’affaires les plus importants du pays achèteront environ 4 millions de billets pour soutenir la tombola.

Les entrepreneurs vont acquérir un certain nombre de billets afin de les répartir entre leurs employés et dans les centres commerciaux. Parmi les participants figurent Carlos Bremer, Asunción Aramburuzabala, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Bosco de la Vega et Miguel Rincón. Au cours du dîner, une lettre d’engagement a été livrée dans laquelle ils ont lié à investir au moins 20 millions de pesos pour l’achat de billets.

Le dîner était au Palais National et s’est terminé à 21h00 et au menu, il comprenait des tamales de chipilín et de chocolat. Les “enfants hurlants” de la Loterie Nationale ont également été invités. Les bénéfices générés par la tombola seront investis dans des hôpitaux et du matériel médical pour les services de santé publique.

L’avion a été acquis pendant le mandat de six ans de l’ancien président Felipe Calderón et utilisé par son successeur, Enrique Peña Nieto; Il a été acheté pour remplacer l’avion «Presidente Juarez», acheté par Miguel de la Madrid en 1988 et a effectué environ 2 662 vols, dont 953 vols intérieurs.

L’achat a été effectué par la Banque nationale des travaux publics (Banobras) qui a accepté de payer avec une remise de 42,7% car ce type d’avion n’était pas encore testé en usage constant et a été acheté à un prix approximatif de 200 millions de dollars.

L’avion présidentiel, nommé héros de l’indépendance José María Morelos y Pavón, a été fabriqué par la société Boeing. Le modèle Dreamliner 787 a été demandé en 2011 et le plan de paiement est passé à 15 ans pour couvrir le montant total de 6 983 millions de pesos mexicains. Cependant, seulement environ 796,4 millions de pesos ont été payés.