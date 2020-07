López Obrador demande aux Mexicains des États-Unis de ne pas manifester lors de leur visite pour éviter de nouvelles infections

MADRID, 7 juil. (EUROPA PRESS) –

À la veille de la rencontre avec le président des États-Unis, Donald Trump, à la Maison Blanche, le chef de l’État mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a demandé ce lundi à ses compatriotes résidant dans ce pays d’éviter de mener des rassemblements et des mobilisations pour empêchant ainsi de nouvelles infections à COVID-19 de se produire.

« Je leur demanderais de ne pas bouger beaucoup, qu’il n’y a pas d’acte, qu’ils ne se rassemblent pas beaucoup, qu’il y ait une distance saine en raison de la pandémie, que nous prenions soin de nous, que les protocoles ne soient pas modifiés », a déclaré le président mexicain lors de son comparution. matin avant de partir pour Washington ce mardi.

La rencontre entre les deux dirigeants s’articulera autour de la récente entrée en vigueur de l’accord de libre-échange signé par le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC), auquel le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, ne sera pas présent, puisqu’il doit participer à Ottawa à plusieurs réunions ministérielles prévues et à une «session du Parlement prévue depuis longtemps».

López Obrador a également tenu à remercier la communauté mexicaine des États-Unis pour son aide pendant la pandémie, car une grande partie de l’aide économique que le pays a reçue pendant la crise sanitaire correspondait à l’envoi de fonds.

« J’apprécie beaucoup votre témoignage de solidarité, c’est une affection réciproque; l’amour se paie avec amour; nous nous sommes très bien identifiés; quand la situation était difficile pour eux je suis allé aux États-Unis, visité plusieurs villes, allé exprimer mon soutien à nos compatriotes » , il a dit.

En ce qui concerne le T-MEC, López Obrador a une nouvelle fois souligné que son entrée en vigueur s’est révélée « très opportune » compte tenu de la situation de crise mondiale causée par COVID-19, de sorte que l’accord économique et commercial entre le trois pays « contribueront à ce que l’Amérique du Nord sorte plus forte de la pandémie ».

« Nous allons continuer à promouvoir une relation de collaboration, de respect et d’amitié avec le peuple et le gouvernement des États-Unis », a déclaré López Obrador, qui a souligné que ce nouvel accord « signifiera davantage d’investissements étrangers, d’emplois et de bien-être » pour le peuple mexicain.

Le président du Mexique a également indiqué qu’il subirait un test de diagnostic pour exclure qu’il a le nouveau coronavirus, avant de se rendre aux États-Unis et a expliqué que jusqu’à présent, il n’avait pas été effectué car il n’avait présenté aucun symptôme.