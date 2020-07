López Obrador dit qu’il sera testé pour le coronavirus avant son voyage aux États-Unis

MADRID, 6 juil. (EUROPA PRESS) –

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a précisé ce lundi qu’avant de commencer son voyage aux Etats-Unis, il subira un test de diagnostic pour exclure qu’il a un coronavirus, considérant qu’autrement « ce serait irresponsable ».

Annonces :

« Je serai testé aujourd’hui dans l’après-midi et je vous informerai demain », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse quotidienne, espérant avoir un résultat négatif car il ne présente « aucun symptôme ». « Je n’ai pas de toux sèche, je n’ai pas de fièvre, je n’ai pas de fatigue, de carie ou de problèmes respiratoires », a-t-il déclaré, selon les médias mexicains.

López Obrador a expliqué que jusqu’à présent, aucun test n’a été fait pour COVID-19, précisément parce qu’il ne présente aucun symptôme, bien qu’il ait fait valoir que ne pas avoir de test de diagnostic pour un voyage international « serait irresponsable ».

AMLO, comme la presse mexicaine l’a baptisé, a détaillé qu’il partira pour les États-Unis mardi soir et mercredi, il commencera l’agenda, qui comprend une réunion avec son homologue américain, Donald Trump, et des visites des monuments à Abraham Lincoln et Benito Juarez.

Le voyage de López Obrador s’inscrit dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouvel accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC), de sorte que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, devait également se déplacer Washington mais a finalement décliné l’invitation, la réunion sera donc bilatérale.

« Bien qu’il y ait eu récemment des conversations sur la participation possible du Canada, le Premier ministre sera à Ottawa pour des réunions du Cabinet prévues et la session du Parlement prévue depuis longtemps », a déclaré le bureau de Trudeau dans un communiqué.

De plus, il a profité du fait que le T-MEC « est bon pour le Canada, les États-Unis et le Mexique » car « il contribuera à faire en sorte que l’Amérique du Nord sorte plus forte de la pandémie de COVID-19 ».

López Obrador a rapporté sur Twitter qu’au cours des dernières heures, il avait parlé à Trudeau par téléphone, confirmant qu’il n’assisterait pas à la réunion du 8 juillet à Washington. « Mais il a accepté de se rendre au Mexique dès que possible. Nous avons une très bonne relation », a-t-il déclaré.