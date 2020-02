L’opposition a critiqué le montant de l’augmentation des retraites et l’AUH annoncé par le gouvernement

«Alberto Fernández a promis une augmentation de 20% pour tous les retraités. Avec l’annonce d’aujourd’hui, seuls ceux qui reçoivent le minimum une fois factureront 12% de plus qu’ils ne l’auraient fait avec la formule précédente, 191. $ Le reste, entre 15,5% et 54,3% de moins. Cela s’appelle en forme», A publié sur son compte Twitter le président de l’Interbloc de Together for Change à la Chambre des députés Mario Negri.

Le législateur et Ricardo Buryaile a écrit une série de messages dans le même réseau social dans lequel il a dit qu’au gouvernement “retraités mixtes du minimum, avec allocations familiales et AUH, parlent ainsi de 86%. La moitié des retraités, 3, 5 millions factureront moins qu’avec la formule fournie par Juntos oor el Cambio. Ils sont mettre sa main dans la poche des retraités», Et a terminé le post avec le hashtag #bastaderelato.

Dans le même esprit, il a écrit: “Ils reconnaissent que 3,5 millions de retraités perdront jusqu’à 8 points par rapport à la formule proposée par le gouvernement précédent”; et «ils ont mis Gomina pour donner la conférence de presse. Ils n’ont pas bougé leurs cheveux quand ils ont menti“

À son tour, le député Fernando Iglesias Il a également posté sur Twitter: «La guerre est la paix, la liberté est l’esclavage, la réduction du vademecum est la création du vademecum et la réduction des retraités est une augmentation. Bienvenue en 1984 par Alberto Fernández et Luana Volnovich“

Le membre de la Civic Coalition Maxi Ferraro, d’autre part, a soutenu que l’annonce du gouvernement est «digne de nos aînés. Les retraités qui gagnent = ou + de 20 000 $ seront bien en deçà des 11,56% établis par la formule de mobilité à la retraite“

Pour le député également Luis Petri«Aujourd’hui, une augmentation a été annoncée aux retraités d’un montant fixe de 1 500 pesos et une augmentation supplémentaire de 2,3%, ce qui signifie un ajustement budgétaire. En clean, la mobilité à la retraite de ceux qui cotisent depuis 30 ans est figée par ceux qui promettaient une augmentation de 20%“

De son côté, l’ancien propriétaire du plan Belgrano et député José Cano Il a déclaré que le gouvernement avait assuré que «J’allais m’occuper des retraités et j’ai finalement réussi. Seuls ceux qui facturent le minimum recevront une augmentation raisonnable. Le reste, perd beaucoup par rapport à la formule que nous avions votée. Malheureux. “

Un autre député, le radical Mario Maple, a évoqué la question dans son compte Twitter et a souligné que “maintenant faire de la publicité avec des tambours et des soucoupes, ce qui était autrefois un droit consacré par la loi. Le cynisme du populisme, c’est de vous convaincre qu’ils vous donnent quelque chose que vous aviez déjà“

Pendant ce temps, le député de Santa Fe, Juan Martín Musacchio, a eu recours à ce même réseau social pour «Nous l’avons dit en décembre et aujourd’hui Alberto Fernández le confirme: l’urgence a caché un ajustement brutal à nos personnes âgées. Les «privilégiés» qui facturent plus de 16 000 $ gagneront moins que la formule précédente et s’ils gagnent 45 000 $, l’augmentation sera la moitié de ce à quoi ils avaient droit. »

En ce sens, le député à l’Assemblée législative de Buenos Aires Maxi Abbé tenue: “Ils perdent à nouveau ceux qui ont contribué toute leur vie. Un patch de plus d’un gouvernement qui jette des titres, cache interne et vend des illusions. Finalement, l’ajustement commence à être payé par les retraités. De toute évidence, la sensibilité et la solidarité ne sont pas les caractéristiques de ce gouvernement. »

À son tour, le sénateur de Buenos Aires de Together for Change, Juan Pablo Allan a déclaré: «L’annonce d’aujourd’hui signifie une arnaque aux retraités, une réduction illégale de leurs revenus décidée par une seule personne et non par une formule établie par la loi comme c’était le cas auparavant. Et tout cela s’est vendu comme une augmentation. »

Enfin, le député Waldo Wolff a déclaré que «les retraités qui facturent le minimum factureront à ce gouvernement presque le même qu’ils auraient facturé avec la formule qui était utilisée sous le gouvernement précédent. Mais plus de la moitié des retraités qui ont contribué tout au long de leur vie factureront moins qu’ils ne l’auraient fait avec la formule précédente, le fameux aplatissement de la pyramide“

«Mais ce que je pense, c’est un attachement qui transforme cette détérioration du pouvoir d’achat des retraités en ayant fixé les augmentations de retraite de manière discrétionnaire et non par une certaine formule, c’est que cette action a été faite pour annuler une équation qui dépasse cela lorsque notre gouvernement la proposition nous a coûté deux assauts médiévaux contre le Congrès national qui, miraculeusement, n’ont pas eu le coût des vies humaines. Pour le dire légèrement, c’est pervers », a-t-il ajouté. Dans ce sens, Wolff a appelé à une mobilisation demain à 18 heures à l’Obélisque.

Dans la même ligne, les députés se sont manifestés Graciela Ocaña, Karina Banfi et Paula Oliveto. Ocaña a déclaré que «c’est incroyable la cruauté que le gouvernement Fernandez a envers les retraités, qui ont consacré plus de 30 ans à leur travail pour construire l’Argentine et sont punis. La mesure annoncée représente une réduction de plus de 5 milliards de pesos par mois pour les retraités. »

Pendant ce temps, Banfi a déclaré que «l’idée absurde du gouvernement sur la solidarité des retraités riches qui gagnent 20 000 $ et les installent avec une augmentation inférieure à ce qu’ils avaient par la loi. Encore une fois, il nuit à ceux qui ont contribué toute sa vie. Total, solidarité avec l’argent de l’autre ».

Enfin, Oliveto a déclaré: «La formule de mobilité utilisée pendant le gouvernement Cambiemos a davantage profité aux retraités. Mais bien sûr, cet ajustement qu’ils font le déguise avec le mot «solidarité». Cynisme avec ceux qui ont travaillé et contribué tout au long de leur vie. »

De leur côté, les dirigeants de gauche ont également critiqué l’annonce du gouvernement. «Parmi les retraités et les banques, Fernández a déjà choisi. Les banques!! tout à fait le contraire de ce qu’il a dit dans la campagne. Une arnaque politique », a publié le député Nicolás del Caño.

Dans son compte Twitter, le législateur de Buenos Aires Myriam Bregman Il a publié que “ceux qui facturent 16 000 pesos facturent moins de la moitié du panier de base pour les retraités”, a-t-il demandé, “et les banques combien ils ont réduit?” et il a terminé: «La coupe commence chez ceux qui font payer 16 200 $. Dur. “