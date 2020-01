L’opposition russe se rebelle contre le “coup d’État constitutionnel” de Poutine | Couverture

L’opposition russe rejette les réformes constitutionnelles proposées par le président Vladimir Poutine, a créé un conseil constitutionnel pour présenter des amendements alternatifs, prépare une campagne pour le non dans la consultation populaire et convoquera des actions de protestation.

“La Constitution de 93 est le symbole de la nouvelle Russie, la fin du parti unique et de l’idéologie communiste. Les réformes proposées par Poutine annulent la division des pouvoirs et la primauté du droit international. Cela signifie que nous revenons au modèle soviétique, à l’archaïsme. et un plus grand isolement “, a déclaré Efe Dmitri Gudkov, député de la Douma jusqu’en 2016 et opposant au Kremlin.