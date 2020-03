L’optimisme dans un temps sombre

Il y a quelques années, j’ai demandé à la philosophe / romancière Rebecca Goldstein, une de mes penseuses préférées, si l’optimisme était une exigence morale pour un intellectuel. Elle réfléchit à la question avant de secouer la tête. “Non,” répondit-elle, “le réalisme est une exigence morale pour un intellectuel.”

Pendant la majeure partie de ma jeunesse, j’étais pessimiste. Ma maman m’a appelé Bourriquet, après l’âne sombre de Winnie l’Ourson. Je savais que je vivrais pour voir la fin du monde. Au cours des dernières décennies, je suis devenu de plus en plus optimiste, émotionnellement et par principe. Tout d’abord, la guerre froide a pris fin et la menace d’un holocauste nucléaire mondial a reculé. Au milieu des années 90, je suis devenu père et, en 2005, j’ai commencé à enseigner à des collégiens. J’ai commencé à voir mon ancien pessimisme comme juvénile et complaisant. J’ai pensé avec grandiose: si les gens m’écoutent, en tant que professeur et écrivain, c’est mon devoir de leur donner de l’espoir.

L’astuce est à la fois réaliste et optimiste. Je peux être sévèrement critique, dénigrer les soins contre le cancer, la psychiatrie et la médecine en général, et harceler les fléaux sociaux comme le racisme, le sexisme, les inégalités et la guerre. Mais je suis un critique parce que je crois que les choses peuvent être meilleures. Étant donné les progrès que l’humanité a réalisés – rien que dans ma vie! – l’optimisme est justifié. Nous sommes devenus plus sains et plus riches, plus libres et plus pacifiques. Ces tendances devraient se poursuivre tant que nous nous efforçons de les étendre. Les Américains ont même élu un président noir. Deux fois!

Et tout comme le vœu pieux peut se réaliser, le pessimisme aussi. Par exemple, la croyance largement répandue que la guerre fait partie intégrante de la condition humaine entrave les efforts visant à créer un monde pacifique. C’est le message optimiste de mon livre La fin de la guerre et d’autres écrits.

Être optimiste s’est compliqué ces derniers temps. La gauche, à laquelle je m’identifie, est devenue de plus en plus sombre, tandis que la droite déclare, Chill, le capitalisme va tout arranger! Certains progressistes verts suggèrent que tout espoir concernant le changement climatique, et plus généralement l’avenir de l’humanité, est contre-productif, voire immoral. Ils minimisent les progrès, passés ou futurs, et nous frottent le visage dans les pires scénarios. Je suis en désaccord avec cette position. La peur et le désespoir sont plus contre-productifs que l’espoir – tant que cet espoir a une base dans la réalité.

Et cela m’amène à notre crise actuelle. Comme pour le changement climatique, le débat sur le coronavirus s’est politisé. Trump et ses alliés républicains ont très tôt minimisé la menace posée par le coronavirus, d’une manière qui rappelle leur position vis-à-vis du changement climatique. Récemment, Trump a reconnu la gravité de la pandémie tout en nous assurant qu’il s’en occupe.

Je ne blâme pas Trump d’être optimiste en soi. Le travail d’un leader pendant une crise comme celle-ci est d’assurer les gens, de les empêcher de paniquer. Je blâme Trump et les experts conservateurs d’être irréalistes ou tout simplement faux sur de nombreux détails de la pandémie. Autrement dit, l’optimisme de Trump concernant le coronavirus n’a pas été basé sur des faits et des analyses d’experts. Il est basé sur un calcul politique grossier et une ignorance volontaire.

Mais ce n’est pas parce que Trump et ses collègues se sont livrés à un optimisme irresponsable pendant cette crise que tout optimisme est irresponsable. L’optimisme dans un moment comme celui-ci est crucial. Comme pour le changement climatique et la guerre, nous devons être réalistes, pour affronter le problème de manière directe, tout en résistant à la peur et au fatalisme. Nous devons garder notre foi que l’intelligence humaine et la décence prévaudront. Trump, malgré tous ses faux pas, a au moins le sens de s’appuyer sur Anthony Fauci, qui depuis l’aube de la pandémie de sida dans les années 1980 est une autorité de premier plan en matière de maladies infectieuses.

Maintenant, permettez-moi d’exprimer, en cette période sombre, certains de mes espoirs:

* La crise des coronavirus entraînera la fin de l’ère Trump. En novembre, les électeurs consternés par l’incompétence et la mensonge de l’administration Trump voteront pour Joe Biden, qui gagnera dans un glissement de terrain.

* Biden et le vice-président Kamala Harris convaincront les Américains et le Congrès que nous avons besoin d’une couverture de soins de santé universelle pour gérer les futures épidémies, ainsi que pour augmenter l’efficacité et réduire les coûts de la médecine américaine.

* En réponse aux turbulences économiques déclenchées par la pandémie, Biden et le Congrès adopteront des réformes fiscales et d’autres lois visant à réduire les inégalités et la pauvreté et à renforcer les filets de sécurité sociale.

* Biden amènera le Congrès et le public à soutenir des mesures agressives pour lutter contre le changement climatique, en partie à cause des preuves croissantes que le réchauffement climatique rend les pandémies plus probables.

* Tout comme elle l’a fait après la récession de 2008, la consommation de combustibles fossiles va chuter en réponse au ralentissement économique. La baisse des émissions donnera aux États-Unis et à d’autres pays plus de temps pour faire la transition vers un avenir à faible ou à faible émission de carbone et éviter ainsi les pires conséquences du changement climatique.

* La pandémie entraînera une nouvelle ère de coopération internationale, même, ou surtout, entre des rivaux comme les États-Unis et la Chine. Les dirigeants mondiaux reconnaîtront l’impraticabilité et l’immoralité des dépenses militaires. Menés par les États-Unis, qui dépensent plus en armes que les sept plus gros dépensiers réunis, les pays commenceront à détourner les ressources de la défense et à prendre des mesures pour réduire le changement climatique et la pauvreté et améliorer les soins de santé et l’éducation.

* Si Trump est réélu, aidé peut-être par des paiements fédéraux aux électeurs, tout ira bien. Chassé par la pandémie et la dépression économique qui a suivi, libéré de la nécessité d’apaiser sa base de droite, aspirant à entrer dans l’histoire comme un sauveur, ce tyran amoral narcissique se révélera être juste le leader dont nous avons besoin pour guider l’humanité vers un avenir vert, juste et paisible.

D’accord, cette dernière prophétie est délirante, mais je suis sérieux pour les autres. Restez en sécurité et plein d’espoir.

Commentaire de mon amie et collègue Lindsey Swindall, une autorité de l’histoire afro-américaine:

J’ai vu une trajectoire similaire en moi concernant l’optimisme. Surtout à l’école, il semblait qu’être optimiste démontrait que vous ne pensiez pas suffisamment et que vous n’étiez donc pas très intelligent. Mais, comme vous, je ressens différemment maintenant. Je crois qu’il faut en fait plus de courage pour espérer. Et je suis tout à fait d’accord que nous avons une responsabilité lorsque les jeunes nous écoutent pour transmettre des vérités, qui sont parfois difficiles, mais de toujours leur rappeler que lorsque nous apprenons quelque chose comme l’histoire (ou la race, le sexe ou la classe …), ce sont constructions humaines et peuvent ainsi être déconstruits et remplacés par quelque chose de plus égalitaire. Peut-être pouvons-nous créer quelque chose de nouveau au lendemain de cette crise. James Baldwin, l’un des intellectuels les plus intelligents ET les plus critiques du XXe siècle, a dit un jour qu’il devait être optimiste parce qu’il était vivant. Merci d’avoir contribué à la positivité du monde aujourd’hui!

