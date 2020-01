L’optimisme économique au Brésil augmente la popularité de Bolsonaro

La popularité du président du Brésil, Jair Bolsonaro, a augmenté au début de l’année au milieu du soutien à la lutte de son administration contre la corruption et de la perception que la plus grande économie d’Amérique latine gagne en force.

Le taux d’approbation personnelle de Bolsonaro est passé à 47,8% en janvier, contre 41% en août, selon un sondage MDA publié mercredi par la Confédération nationale des transports (CNT). Environ 60% des répondants ont déclaré que l’économie brésilienne s’améliorerait cette année par rapport à 2019.

Les investisseurs et les citoyens connaissent une reprise économique plus forte en 2020 après des années consécutives de prévisions de croissance frustrées. Les niveaux de consommation et de confiance ont bénéficié d’un taux d’intérêt de référence à des creux records et d’une inflation tiède. Pour compliquer les choses, les taux de chômage restent à deux chiffres et l’informalité du travail est à un niveau record alors que les investissements sont à la traîne.

Les analystes interrogés par la banque centrale ont relevé leurs prévisions de croissance pour 2020 à 2,3%, ce qui a presque doublé le rythme de l’expansion l’an dernier. Cependant, les derniers chiffres de la production industrielle et des ventes au détail n’ont pas atteint les estimations, ce qui indique que la reprise reste inégale.

Les efforts de Bolsonaro pour lutter contre la corruption ont été identifiés comme le point fort de son gouvernement, suivis des politiques économiques. Le pourcentage de répondants qui ont déclaré s’attendre à une amélioration des salaires et des perspectives d’emploi à l’avenir a augmenté de plus de six points de pourcentage.

Le soutien à l’administration Bolsonaro en général est également passé de 29,4% à 34,5%, et près de la moitié a déclaré que les trois prochaines années de son gouvernement seront “excellentes” ou “bonnes”. Si les élections présidentielles avaient lieu aujourd’hui, Bolsonaro battrait l’ancien président et principal rival, Luiz Inacio Lula da Silva, selon l’enquête.

L’enquête sur MDA a impliqué 2 002 personnes de 137 municipalités entre le 15 et le 18 janvier. L’enquête a une marge d’erreur de plus ou moins 2,2 points de pourcentage.