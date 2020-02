L’or a atteint son prix le plus élevé aujourd’hui en sept ans et est consolidé en tant que refuge actif dans une période d’incertitude pour l’économie mondiale en raison de l’impact possible de l’épidémie de coronavirus en Chine.

À 13 h 00, l’or s’échangeait au-dessus de 1616 $ l’once, le prix le plus élevé depuis mars 2013.