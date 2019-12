L'or progresse dans les opérations d'avant Noël en raison de doutes sur l'accord américano-chinois

23 déc. (.) – Les cours de l'or ont atteint un pic de plus d'une semaine lundi, lors d'une session avec un petit volume d'opérations avant les vacances de Noël et du Nouvel An, tandis que le dollar se dépréciait légèrement et continuait de peser sur les incertitudes autour de l'accord commercial intérimaire entre Washington et Pékin.