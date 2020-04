Lorena était médecin et s’est battue contre le coronavirus; son petit ami l’a assassinée après une contagion présumée

Un fémicide au milieu de la pandémie de coronavirus a secoué l’Italie. C’est le cas de Lorena Quaranta, ongle Médecin de 27 ans quel était assassiné par son petit ami infirmier, Antonio de Pace, après l’avoir accusé de l’avoir infecté par le virus de Wuhan.

Selon les médias locaux, l’infirmière italienne a étranglé la jeune femme à mort. Tous deux travaillaient dans un hôpital en Sicile, où ils se sont battus contre COVID-19.

Je l’ai tuée parce que COVID-19 m’a frappé », a déclaré l’infirmière aux enquêteurs lorsqu’ils l’ont arrêté, après que la police a trouvé Lorena et Antonio morts au sol, les poignets coupés.

Cependant, le parquet italien a conclu que les deux avaient échoué au test COVID-19. Et bien que le féminicide ait voulu se suicider après avoir tué Lorena, ses collègues médecins ne l’ont pas laissé mourir.

Avant sa mort, la Dre Lorena Quaranta avait expliqué à haute voix à quelles conditions les médecins italiens étaient confrontés dans le coronavirus.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons faire preuve de responsabilité et d’amour pour la vie. […] Ils doivent penser et se souvenir de ceux qui consacrent quotidiennement leur vie à prendre soin de nos patients », a écrit la jeune femme en pleine pandémie COVID-19 sur Facebook.

Avec des informations de Sin Embargo et RT en espagnol.

