Lorena Herrera et Armando González: les papas d’El Muñeco ont Covid-19

Muñe El Muñeco ‘vit un moment familial terrible L’ancienne Lorena Herrera a avoué que ses parents avaient été testés positifs pour Covid-19 Un de ses frères, qui a plus de 60 ans, a été infecté et intubé

Armando González, mieux connu dans le milieu artistique sous le nom de «El Muñeco» et pour avoir été l’ex-partenaire de l’actrice et chanteuse Lorena Herrera, a avoué qu’il vivait un moment familial terrible, puisque ses parents avaient été testés positifs pour Covid-19.

Visiblement affecté par la situation qui affecte ses proches, Muñe El Muñeco ‘a déclaré qu’il avait ses parents à l’hôpital pendant dix jours “parce qu’ils étaient positifs pour Covid-19”.

L’ancienne actrice et chanteuse Lorena Herrera a expliqué en détail l’état de santé de ses parents: “Mon père est devenu très sérieux, sur le point de mourir, il est en soins intensifs, intubé avec peu de chances de vivre”.

Pour sa part, sa mère est en soins palliatifs et s’améliore, donc tous les enfants qui étaient avec eux ont été infectés: “Mais bon, nous sommes à la maison en quarantaine tout en respectant la vie des autres”.

Armando González a également déclaré qu’un autre de ses frères courait également un grand risque car il avait plus de 60 ans, il était infecté et était intubé.

“Nous ne savons pas comment nous en sortir, nous n’avons ni la force ni la volonté de puissance, je ne sais pas, sauvez mon père, pardonnez-moi, je me sens très mal en ce moment”, a déclaré “El Muñeco” dans une interview pour l’émission télévisée ” Viens la joie ».

Concernant la façon dont ses parents ont été infectés par Covid-19, l’ancienne Lorena Herrera, qui a 52 ans, a commenté: “Mes parents sont des personnes âgées, ils vivent dans le centre, ce sont des personnes âgées, ils ne Ils ne savaient rien ou rien, les gens allaient leur apporter la nourriture, les employés de mes frères, ils gardaient très bien la quarantaine, mais je pense qu’à cause des gens qui sont allés les nourrir, ils étaient infectés. »

Enfin, «El Muñeco» dit qu’il ne sait pas s’il est infecté, car ils ne voulaient pas faire le test du coronavirus car pour les médecins, cela a l’air très bien. Pour l’instant, l’ancienne actrice et chanteuse Lorena Herrera n’a eu que de la fièvre, il faut donc 10 jours sans quitter la maison pour mettre en quarantaine et ne pas infecter plus de personnes (avec des informations d’Agencia México).

“C’est plus difficile”

Dans une vidéo que l’on peut voir sur la chaîne Image Youtube de l’émission «Sale el sol», Armando González «El Muñeco» invite chacun à «se rendre compte que c’est vrai», puisqu’il a vu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui n’y croient pas et qui disent que ça ne donne qu’aux gens qui voyagent ou aux riches: “C’est un grand mensonge, mes parents n’ont jamais voyagé, ils n’aiment pas voyager”

Enfin, l’ex de Lorena Herrera avoue qu’il souffre beaucoup et que ces derniers jours, son père est entre la vie et la mort: «Je veux transmettre ce message afin que vous preniez soin du vôtre et que vous ne viviez pas ce que nous vivons. nous passer chez nous, car cela devient plus difficile “.