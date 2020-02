Lorena Rojas sans soutien-gorge refait surface la photographie d’actrice

La photo de Lorena Rojas sans soutien-gorge refait surface 5 ans après sa mort à Miami commémorée Le photographe Uriel Santana publie l’image sur les réseaux

Cinq ans après la mort de l’actrice Lorena Rojas, la célèbre photographe Uriel Santana a publié une photo d’elle dans laquelle elle se montre sexy tout en apparaissant sans soutien-gorge enveloppé dans une veste en cuir noir, c’est ainsi qu’un autre a été rappelé Joyeux anniversaire de la star de la télévision.

Comme vous vous en souvenez, l’actrice Lorena Rojas est décédée le 16 février 2015 des suites d’un cancer du foie, après avoir lutté pendant plusieurs années contre cette maladie. L’artiste avait 44 ans au moment où elle a perdu la vie dans la ville de Miami et sa mort a surpris le monde de la télévision au Mexique et dans plusieurs parties du monde.

Aujourd’hui, cinq ans après sa mort, une photo de l’actrice prise par Uriel Santana, qui l’a publiée sur les réseaux sociaux en hommage au chanteur, refait également surface. Mais dans la carte postale, vous pouvez voir une Lorena Rojas par d’autres audacieuses, car elle montre une partie de sa poitrine nue, car elle n’apporte pas de soutien-gorge.

Lorena Rojas sans soutien-gorge

La publication de l’image peut être vue sur le compte Instagram de @urielsantanafoto, jusqu’à l’après-midi du 17 février, elle a déjà dépassé 4700 réactions J’aime et a eu 10e commentaires de certains fans de l’actrice, qui se souviennent d’elle avec l’amour pour le travail qu’il a fait à la télévision.

Le message que le photographe Uriel Santana a accroché à l’image de Lorena Rojas sans soutien-gorge, dit de manière textuelle: «5 ans à te souvenir de toi comme ça, Lore. Toujours beau, généreux et courageux. Un ange invincible. “

Immédiatement, certaines célébrités ont commencé à écrire dans la publication en tant qu’actrice Rebecca Jones, qui s’est seulement limitée à mettre un cœur rouge. Une autre des célébrités qu’il a écrites était Maky Soler, qui a mis le cœur brisé.

L’acteur Marc Clotet a également réussi à laisser un cœur rouge. C’est quand certains fans ont commencé à écrire: “Grande Lorena so beautiful” et un autre a dit: “Comme elle était belle sur cette photo.”

Certains utilisateurs ont commenté la photo de Lorena Rojas sans soutien-gorge: “Comment ne pas se souvenir d’elle, toujours belle que Dieu l’a dans sa gloire, et pour les bénédictions de sa fille.”

“Comme c’est beau, repose en paix”, “Comme c’est beau pour Dieu”, “Si belle qu’elle était”, “Tu es un plus bel ange”, “Belle”, “Elle est belle, photo incroyable”, “Une grande actrice”, “Belle femme”, “Bella”, “Belle photo”, “Linda”, “Preciosa”, “Belle”, étaient d’autres commentaires sur la photo de Lorena Rojas sans soutien-gorge.

Une femme a reconnu la beauté de l’actrice et a déclaré: “C’était très beau, mais sur cette photo, on dirait qu’il ressemble à un ange.” Et c’est que Lorena Rojas a posé avec ses cheveux courts avec un maquillage impeccable, et avec des bijoux très bien présentés et si beau visage inégalé qui a captivé beaucoup à la télévision.

«Quelle beauté du travail», «Toujours divin», «Déesse», «Majestueux», «Que le Seigneur la garde dans sa gloire et brille pour sa lumière perpétuelle», lui ont dit d’autres personnes.