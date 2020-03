Lorenzetti est revenu avec une fièvre de voyage et par précaution ne sera pas à l’Assemblée législative

Hier soir, alors qu’il a terminé d’affiner le discours qu’il prononcera au Congrès cet après-midi, le président Alberto Fernández a reçu un appel. Il a regardé son téléphone portable et quand il a vu qui le cherchait, il a décidé de venir. Qui l’a appelé était le ministre de la Cour suprême de justice, Ricardo Lorenzetti, qui prévoyait qu’aujourd’hui il ne pourra pas siéger à l’Assemblée législative.

Comme il l’a raconté, il y a deux semaines, il est revenu d’Hawaï avec de la fièvre. Il a été admis à l’Institut de diagnostic pendant deux jours et a été libéré. Cependant, quand on a cru que l’image avait cédé, les symptômes sont revenus. Le magistrat est revenu se sentir mal et enregistrer une température élevée, alors il a décidé de rester se reposer dans sa ville, Rafaela.

Le chef de l’Etat a remercié l’avertissement et a souhaité à Lorenzetti un prompt rétablissement. Une réponse similaire a été donnée par le ministre de la Justice, Marcela Losardo, qui a également reçu un appel du juge.

Juan Carlos Maqueda, voyageant actuellement – il a fallu quelques jours pour indemniser ceux qui ont travaillé pendant la foire -, il s’est également excusé et a averti qu’il ne serait pas à la Chambre des députés aujourd’hui. Ceux qui seront assis au premier rang de l’une des loges représentant le chef de la magistrature seront le président du plus haut tribunal, Carlos Rosenkrantzet les ministres Horacio Rosatti et Elena Highton de Nolasco.

Dans la précédente, les attentes de Fernández à propos de la justice sont très attendues. En fait, vendredi, il a annoncé qu’il présenterait cette semaine le projet de réforme qui vise à liquider le pouvoir des juges fédéraux impliqués dans les affaires de corruption. Pendant ce temps, la controverse est toujours ouverte pour le régime de retraite que le gouvernement national a l’intention de sanctionner et qui a provoqué la colère d’associations de magistrats, dont le groupe K Legitimate Justice.