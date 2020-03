Lorenzo Méndez, époux de Chiquis Rivera, en deuil pour Kenny Rogers

Le mari de Chiquis Rivera partage un message émotionnel sur son compte Instagram officiel «Sad day in music… RIP», explique Lorenzo Méndez Kenny Rogers, star de la musique country, décédé à l’âge de 81 ans

Mort de Kenny Rogers. Quelques heures après la publication de la nouvelle que la star de la musique country Kenny Rogers est décédée à la maison de causes naturelles, Lorenzo Méndez, époux de Chiquis Rivera, a partagé un message émotionnel sur son compte Instagram officiel.

“Jour triste en musique … RIP. #KennyRogers #CountryMusic #Legend », a écrit Lorenzo Méndez, ce qui a provoqué de nombreuses réactions parmi ses followers et près de 2 000 likes à ce jour.

Il convient de noter que Kenny Rogers était très populaire dans les années 80 et 90, en plus d’avoir remporté trois Grammy Awards et d’être intronisé au Country Music Hall of Fame en 2013, entre autres réalisations.

Mort de Kenny Rogers. Les adeptes du mari de Chiquis Rivera n’ont pas tardé à s’exprimer: un internaute a avoué qu’elle aimait sa musique, à laquelle Lorenzo Méndez a répondu avec les mains en signe de prière.

Pour sa part, un autre internaute n’a pas cru cette malheureuse nouvelle et a demandé: «D’où tirez-vous cela? Pourquoi n’y a-t-il aucune nouvelle de sa mort présumée? », Mais il n’a reçu aucune réponse.

“Le meilleur”, “Repose en paix”, “C’est une légende, c’est très triste”, “J’aime sa musique”, “Repose en paix Kenny Rogers, le meilleur chanteur de l’histoire”, vous pouvez lire dans certains commentaires.

Un adepte de Lorenzo Méndez n’a pas hésité à partager un extrait de l’une de ses chansons préférées et la plus connue de Kenny Rogers, “The Gambler”: “Il faut savoir quand les tenir, savoir quand les plier” , savoir quand partir et savoir quand courir ».

“Un grand chanteur #Legend”, “Il doit se reposer en paix, il aimait sa musique”, “Awww, il aimait sa musique, je suis vraiment désolé”, “Un compositeur extraordinaire”, “Un de mes préférés”.

De nombreux admirateurs du mari de Chiquis Rivera ont partagé sa douleur et ont continué à s’exprimer de différentes manières: “Repose en paix, tu étais incroyable et ta musique était la meilleure”, “Ça ne peut pas être, ton âme devrait se reposer en paix maintenant”, “Dans sérieux? C’est très triste, repose en paix, Kenny. »

Mort de Kenny Rogers.

Quelques heures avant d’apprendre cette nouvelle, Lorenzo Méndez avait partagé une image avec le texte: “Par mauvais temps, bon visage”, ce qui semble être une prémonition de la mort de Kenny Rogers, bien qu’il fasse référence au fait qu’il est la quarantaine, comme pratiquement tout le monde.

“Tout le monde reste en sécurité”, “Les gants ne fonctionnent pas si vous touchez votre visage avec eux”, “Vous êtes le plus beau”, “Vous êtes magnifique avec votre nouveau look”, “Vous êtes superbe Lorenzo. Vous et Chiquis restez en sécurité. Bénédictions toujours »,« C’est toute l’attitude, salut frère »,« Belle ».

De son côté, une admiratrice a posé une question au mari de Chiquis Rivera, mais jusqu’à présent elle n’a pas reçu de réponse: «Monsieur Lorenzo, comment puis-je parler à votre épouse Chiquis? Je lui ai envoyé mon numéro de téléphone. “

Mort de Kenny Rogers.