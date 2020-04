L’origine de la perroflauta ou de la noix, déjà dans le Dictionnaire historique espagnol | En vedette

Alcootest, cachalot, noisette, huipil, listeria ou perroflauta sont quelques-uns des termes dont l’origine étymologique peut déjà être consultée dans le Nouveau Dictionnaire historique de l’espagnol (NDHE), un dictionnaire électronique qui présente l’évolution du lexique espagnol jusqu’à présent et auquel 704 nouveaux articles viennent d’être ajoutés.

Comme l’a rapporté jeudi l’Académie royale espagnole des langues, les articles nouvellement incorporés contiennent 1 034 significations, 165 sous-exceptions et plus de 15 700 exemples. Tous extraits de divers corpus (notamment académiques), dictionnaires, fichiers, archives de journaux et bibliothèques virtuelles.