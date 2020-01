Lors de son premier test décisif pour Setién, Barcelone de Lionel Messi a fait match nul contre Valence en tant que visiteur

Fidèle au style que Quique Setién a su récupérer, Barcelone a commencé à dominer le match avec possession sur un Valence qu’il a observé au cours des cinq premières minutes suivi de la possession d’un ballon du Barça, sans pour autant nuire à Jaume Doménech sous les trois costumes.

A 10 minutes, une passe profonde surprit la défense défensive qui vit comment José Luis Gayà se faufiler dans la dernière ligne. Gerard Piqué, pratiquement sans options, s’est jeté dans la surface pour couper le jeu en commettant une pénalité inattendue qui a ensuite été exécutée par l’attaquant Maxi Gómez et a dégagé Marc André Ter Stegen en se jetant à sa gauche.

Après cette occasion inattendue d’ouvrir le tableau de bord, l’équipe qui va de l’avant sur le terrain et commence à enchaîner les passes et à jouer pour déranger les visiteurs. A 28 minutes, le gardien allemand a de nouveau sauvé Barcelone avec deux couvertures dans le même jeu. D’abord un tir puissant de Gomez qui l’a trouvé bien arrêté puis avec un rebond qui a fini par envoyer au corner.

Barcelone de Lionel Messi aura un test décisif contre Valence à Mestalla par date 21 en Espagne. Dès 12 (heure argentine), l’un des deux leaders de la ligue espagnole cherchera à s’imposer pour continuer en tête des positions. L’arbitre du match sera Jorge Gil Manzano.

Cette nouvelle version de l’équipe culé est en construction. Depuis que Josep Maria Bartomeu, président de l’institution catalane, a décidé de cesser Ernesto Valverde et de revenir au lyrisme qui dominait la scène footballistique du club qu’il dirige: Quique Setién, un homme formé par le football qui a su se déployer Johan Cruyff s’est assis en remplacement de DT sortant.

Avec deux matchs accessibles dans le précédent, mais que le processus du match était plus cher que prévu – le premier était un triomphe au Camp Nou contre Grenade et le second, par la Copa del Rey contre Ibiza, s’est terminé en faveur de la de Catalogne grâce à la qualité de Griezmann-, Le duel de cet après-midi contre Valence sera décisif pour Barcelone en route pour se consacrer à la Liga.

Pour cela, sans Luis Suarez, Setién pariera à nouveau sur un rapide trident en attaque. Aux super confirmés Messi et Griezmann s’ajouteront Ansu Fati en tête. Arturo Vidal, qui a demandé à quitter le club – recherché par l’Inter Milan – parce qu’il supposait que Valverde ne lui avait pas donné les minutes nécessaires sur le terrain, sera dès le départ au milieu du peloton à côté de Busquets et du Néerlandais Frankie De Jong.

Du côté de l’équipe locale, ce n’est pas la meilleure saison de l’une des équipes qui au cours des dernières décennies a toujours été en tête et s’est battue pour le classement en Ligue des champions. Aujourd’hui, Valence occupe la 7e place du classement général avec 31 points.

Vous cherchez à vous battre en duel avec Barcelone, DT Albert Celades a dû monter un puzzle pour confirmer les onze initiaux qui seront sur le terrain. Sans Dani Parejo, capitaine et flyer central de l’équipe, les Ches n’auront pas non plus la présence de Gonçalo Guedes, Manu Vallejo et Cristiano Piccini. De plus, lors du match précédent contre Messi, il a eu deux victimes de dernière minute: l’ancien gardien de Blaugrana, Jasper Cillessen, a subi une blessure musculaire contre Logroñés dans la semaine et ne pourra pas défendre les trois combinaisons. De plus, le Russe Denis Cheryshev sera également absent du match.

Ce sera une visite de soins pour le Barça, qui maintient notamment une longue séquence sans perdre à Mestalla: la dernière fois que Valence a battu l’équipe de Culé était en février 2007.

Valence: Jaume Domènech; Wass, Garay, Gabriel, Gayá; Ferran Torres, Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler; Maxi Gomez et Rodrigo. DT: Albert Celades.

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati. DT: Quique Setién.